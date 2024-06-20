Можуть використовувати аеродроми Білорусі: звідки окупанти готують атаки України

Для атак по Україні окупанти використовують аеродроми та бази на території РФ. Однак останнім часом "притулком" для російських бомбардувальників стала Білорусь.

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Стало відомо, які бази Росія використовує для бомбардувальників, що атакують Україну / Колаж: Главред, фото: flickr

Удари ЗСУ по авіабазах країни-агресора Росії стали ключовим механізмом для зменшення бомбардувань України. Таким чином ворог змушений запускати літаки з більшої відстані, що значно ускладнює атаки по мирних українських містах.

Однак, як пише Associated Press, Росія не припиняє своїх намірів знищувати українські території з неба, тож будує нові аеродроми у прикордонних районах, як от недалеко від Бєлгорода. Там злітно-посадкову смугу довжиною 2 тисячі метрів почали облаштовувати влітку 2023 року. В українській розвідці також повідомили виданню про використання Росією білоруських територій.

За словами представника ГУР, Білорусь стала "притулком для російських бомбардувальників". Зокрема, представники DeepState на карті показали 10 аеродромів у Білорусі, у тому числі п’ять з них розташовані біля кордону з Україною.

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"Загалом карта DeepState показує 51 базу, яку використовує Росія в межах 600 кілометрів (370 миль) від території, контрольованої Україною, у тому числі три на окупованому сході України, шість на незаконно анексованому півострові Крим і 32 у Росії", - йдеться у статті.

Видання пояснює, що країна-агресор обирає шлях бомбардування мирних міст України, оскільки не має достатньої кількості сил для окупації східних міст, наприклад, Харкова. Тому стратегія Росії полягає в тому, щоб тероризувати великі населені пункти, аби люди звідти виїжджали.

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Російські атаки по Україні - що відомо

Нагадаємо, під час повітряної атаки вночі 20 червня країна-агресор Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Поранено трьох енергетиків. Також серйозно пошкоджено обладнання станції.

Напередодні, ввечері 19 червня, російські окупанти атакували Харків двома ударами КАБами. Під удар потрапив дитячий об'єкт для відпочинку.

Раніше стало відомо, що країна-агресорка Росія вночі проти 19 червня атакувала Україну дронами-камікадзе. Відомо, що окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в центральному регіоні України.

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