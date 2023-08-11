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Більше двох годин медики боролися за його життя: ракета РФ вбила 8-річного Володю

Аліна Дембіцька
11 серпня 2023, 18:44 оновлено 11 серпня, 18:44
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Під час ракетного удару Володя перебував на подвір’ї і отримав численні осколкові поранення.
Удар по Івано-Франківську
Ракета РФ вбила 8-річного Володю / Колаж: Главред, фото: Управління освіти Коломийської міської ради, Офіс генпрокурора, Міноборони РФ

Вранці 11 серпня російські окупаційні війська вгатили аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Одна з ракет влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок підступної атаки росіян 8-річний Володя отримав смертельні поранення, медики не змогли його врятувати.

Як розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у своєму Telegram-каналі, під час ракетного удару Володя перебував на подвір’ї і отримав численні осколкові поранення.

"За лічені хвилини прибула "швидка". Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Більше двох годин наші медики боролися за його життя, але, на жаль, безуспішно…", - написала Онищук.

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Голова Івано-Франківської ОВА висловила щирі співчуття рідним загиблого хлопчика, а також закликала мешканців Прикарпаття не нехтувати сигналами "повітряної тривоги".

На загибель Володі також відреагувало управління освіти Коломийської міської ради.

"З глибоким сумом управління освіти та заклади освіти Коломийської міської територіальної громади сприйняли звістку про трагічну загибель від ворожої ракети учня Коломийського ліцею №2 Володимира Балабаника, 2015 року народження. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким. Схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять, ангелику!", - написало управління освіти у Facebook.

Ракетна атака на Україну 11 серпня

Вранці, 11 серпня, була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні. Пізніше в Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області.

Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

Як розповіли у Повітряних силах, армія РФ випустила чотири аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку Коломийського аеродрому на Франківщині. Одну з них вдалося збити у Київській області. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

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