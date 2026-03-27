Чи надсилатимуть повістки через 'Дію': Мінцифри поставило крапку в чутках

У Мінцифри пояснили свою принципову позицію щодо електронних повісток.

https://glavred.net/ukraine/budut-li-vysylat-povestki-cherez-diyu-mincifry-postavilo-tochku-v-sluhah-10752263.html Посилання скопійоване

Чи будуть повістки в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації не планує впроваджувати електронні повістки в додатку "Дія". Про це повідомила пресслужба "Дії".

"Повісток у "Дії" не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому", - йдеться у заяві.

Раніше народна депутатка Юлія Яцик заявила в ефірі "Апостроф TV", що надсилання повісток у "Дію" розглядають як частину реформи Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та посилення мобілізації.

Що кажуть у Мінцифри

Втім, в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков підкреслив, що впровадження електронних повісток не планується і не розробляється. За його словами, "Дія" створювалася як інструмент зручної держави-партнера і використання її як механізму примусу підірве довіру мільйонів користувачів.

"Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в "Дії", ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною... У сфері оборони наш фокус інший - ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить", - заявиввін в інтерв’ю SPEKA.

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді розглядають обмеження для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, та для військовозобов’язаних, що порушують правила обліку. Законопроєкти передбачають блокування банківських операцій, обмеження адміністративних послуг, кредитів та права керування транспортом.

Також в Україні планують посилити мобілізацію. Обіцяють жорсткіші заходи для тих, хто самовільно залишив частину, та перевірку бронювань.

Крім цього, 25 березня міністр оборони Михайло Федоров зустрівся зі штурмовими підрозділами та піхотою з 13 військових частин на фронті. Він анонсував перегляд умов служби - термінів та грошового забезпечення для цих підрозділів, а також обговорював майбутню реформу мобілізації.

Про джерело: Міністерство цифрової трансформації України Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності — взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян. Створене у вересні 2019 року. Міністерство є центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред