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Багатотисячний штраф і розрив рекламних контрактів: стало відомо, як блогерів покарають за скандальну вечірку у Львові

30 листопада 2021, 09:52

У числі компаній, які відмовилися від послуг блогерів, виявилися великі бренди - "Розетка", "Фокстрот", METRO Україна, "Нова пошта", "Київстар" і багато інших.

Блогери
Олександр Заліско (перший зліва) та інші блогери / Instagram

Після скандальної еротичної вечірки на честь 29-річчя блогера Олександра Заліско за порушення карантинних вимог комісія з надзвичайних ситуацій Львова призупинила роботу Будинку вчених. На самого блогера поліція склала протокол про адміністративне порушення. Тепер Заліско доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Далі, повідомляється, що український бренд чоловічого одягу "Andreas Moskin", мережа магазинів METRO Україна, "Нова пошта", "Київстар", мережа магазинів "Єва", торгова марка "Флінт", компанії "Розетка", "Фокстрот" і JYSK Ukraine відмовилися від співпраці з усіма блогерами, які брали участь у вечірці – самим Заліско, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дариною Записочною, Тетяною Самбурською і ведучим Володимиром Остапчуком. Представники компаній заявили, що поведінка цих людей у День пам'яті жертв голодоморів була категорично неприйнятною.

У коментарі Zaxid.net заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш розповів, що організацією святкування дня народження займалося місцеве івент-агентство. І його запевнили, що має відбутися святкування "звичайного дня народження".

"Ми допустили помилку, тому що треба було вимагати сценарій. Але в таких випадках на нас ображаються, кажуть, що це цензура. Вони обдурили, не сказали про те, що буде насправді. Організацією заходу займалася посередниця. Вона десь так все обкрутила, хитрощами обійшла. Якби я бачив, що там робиться, викликав би поліцію і припинив би це", – підкреслив директор Будинку вчених.

читайте такожСкандальна вечірка блогерів у Львові: ведучий Остапчук потрапив у скандал

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Нагадаємо, раніше відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско потрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики в Будинку вчених. Також на це святкування прийшли багато українських блогерів-мільйонників. Деякі підписували фото з вечірки:"Блогерська голодна туса". Це все відбувалося в річницю Голодомору.

У Львові поліція склала протокол на Чернівецького блогера Олександра Заліска, який у річницю Голодомору влаштував гучну еротичну вечірку з нагоди свого дня народження.

Чернівецькому блогеру інкримінують порушення карантинних вимог під час святкування дня народження в Будинку вчених у Львові.

"У суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 29 — річного жителя Чернівецької області, та склали протокол за недотримання карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

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