Ситуація загострюється: окупанти просунулися одразу на трьох ключових ділянках фронту

Армії РФ вдалося розширити зону контролю на Покровському напрямку фронту.

https://glavred.net/front/situaciya-obostryaetsya-okkupanty-prodvinulis-srazu-na-treh-klyuchevyh-uchastkah-fronta-10803893.html Посилання скопійоване

Просування ворога на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Ворог просунувся на трьох діянках Покровському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська мають прросування поблизу тьох населених пунктів на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у вівторок, 13 жовтня.

відео дня

Де просунувся ворог

За даними аналітиків, окупаційна армія РФ має нові просування на Покровському напрямку. Окупантам вдалося розширити зону контролю та просунутися у місті Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

Крім того,армія РФ має територіальні успіхи поблизу селища Дорожнє Шахівської сільської громади Покровського району.

Також аналітики DeepState повідомляють про територіальні успіхи окупаційних військ РФ поблизу селища Новий Донбас Добропільської міської громади Покровського району .

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Білицькому, а також поблизу Дорожнього та Нового Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Просування ворога на Покровському напрямку / Фото: DeepState

Що відбувається на Покровському няпрямку - дані від Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ писав, що ворог здійснив 29 атак на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Грузьке, Торецьке, Вільне, Кучерів Яр, Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та у районі Молодецького.

Зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що Сили оборони повністю контролюють Куп'янськ, а спроби окупантів просочитися в місто закінчуються провалом. Великих наступальних операцій на цьому напрямку противник наразі провести не може. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду.

Нагадаємо, 8 жовтня аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Запоріжжі.

Крім того, 7 жовтня аналітики DeepState повідомляли про просування окупантів поблизу селища Цвіткове Василівського району Запорізької області.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред