Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Помер Олександр "Вєня" Венедчук, зірка "Ліги сміху" та учасник "Ветеранів космічних військ". Що відомо про смерть коміка та його проблеми зі здоров’ям.

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Помер Олександр Венедчук - що відомо про зірку "Ліги сміху" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Артем Дамницький/Instagram

Ключові факти:

Помер комік Олександр "Вєня" Венедчук

Він виступав у "Ветеранах космічних військ" і "Лізі сміху"

На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок

Сьогодні, 13 жовтня, помер український комік Олександр "Вєня" Венедчук, відомий виступами в команді "Ветерани космічних військ" та участю в "Лізі сміху". Причину смерті наразі не повідомляють. Про це повідомив ведучий і колишній партнер коміка по команді "Ветерани космічних військ" Артем Дамницький.

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Венедчук був учасником гумористичних проєктів, зокрема, "Ліги сміху", завдяки яким здобув упізнаваність серед українських глядачів. Дамницький повідомив про втрату на сторінці команди в соцмережах.

"Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук", - написав Дамницький.

Допис "Ветеранів космічних військ" / Скріншот

На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок. Після цього йому зробили кілька операцій, а згодом він проходив лікування та реабілітацію.

Інформації про обставини смерті поки немає. Час і місце прощання з коміком його колеги обіцяють повідомити додатково.

"Вічна памʼять", - написав Дамницький.

Співчуття в коментарях

Публікація "Ветеранів космічних військ" швидко завірусилась Мережею. Фанати творчості Венедчука залишили під постом станом на момент написання новини понад 7 тисяч вподобань і понад тисячу коментарів. Більшість користувачів висловлюють співчуття рідним і близьким Венедчука.

Серед найпопулярніших - коротка реакція Євгенія Яновича, яка зібрала понад 550 вподобань.

Обережно! На скріншотах присутня ненормативна лексика.

"Просто не можу повірити", - пише він.

Схожу розгубленість висловлюють і інші користувачі. Журналістка Раміна почала свій коментар з нецензурного вигуку, а далі попросив(ла) спростувати новину.

"Я не можу в це повірити... скажіть, що це помилка", - пише raminalalala.

Своє співчуття залишили також Даша Астафьєва, Іван Люлєнов, Роман Міщеряков, Анатолій Анатоліч та інші.

Співак Олександр, попрощався з Венедчуком як із другом.

"Вєня!! Вічна пам'ять тобі, друже", - пише він.

Хвороба та повернення на сцену

31 січня 2025 року в Олександра Венедчука стався крововилив у мозок, що спричинив втрату свідомості й сильні затяжні судоми всього тіла. Лікарі вирішили, що повторного нападу він може не пережити, тому коміка терміново прооперували. Під час втручання він втратив 20% черепної коробки.

Приблизно через пів року, влітку 2025-го, Венедчук повернувся на сцену. Він знявся у святковому випуску до п'ятиріччя YouTube-каналу "Ветерани космічних військ".

Згодом комік переніс ще одну операцію, під час якої частину черепної кістки замінили титановим імплантом. У вересні 2025 року він повідомив в Instagram, що реабілітація добігає кінця, і з іронією описав наслідки втручання.

"Тепер 35% моєї голови це сплав титану", - розповідав Венедчук.

Чим відомий Олександр "Вєня" Венедчук

Олександр "Вєня" Венедчук - український комік і гуморист, який здобув популярність завдяки участі в команді "Ветерани космічних військ" у проєкті "Ліга сміху".

Разом із командою він розвивав YouTube-канал і брав участь у створенні гумористичних проєктів, зокрема шоу "Вікторина", "Еліас" і "Музична передача".

Олександр Венедчук - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 жовтня під час російської атаки на Київ пошкоджень зазнала квартира відомого українського коміка Олександра Венедчука, якого знають як Вєню з команди "Ветерани космічних військ". Нещодавно артист переніс складну операцію через крововилив у мозок. Про наслідки обстрілу він повідомляв у своєму Instagram.

У січні 2025 року Венедчук опинився в лікарні після появи запаморочення, втрати свідомості та судом. Медики діагностували крововилив у мозок і терміново прооперували гумориста. Після того як він прийшов до тями, розпочався тривалий період реабілітації.

Спочатку прогнози щодо відновлення артиста були невтішними, і про його повернення на сцену не йшлося. Однак після п’яти місяців реабілітації, 21 червня 2025 року, Венедчук уперше знову виступив перед публікою. Згодом його самопочуття покращилося настільки, що він зміг повернутися до виступів.

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