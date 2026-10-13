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У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталі

Інна Ковенько
13 жовтня 2026, 19:17
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Пожежа спалахнула на території підприємства "Аксайкардандеталь" у місті Аксай Ростовської області, неподалік Ростова-на-Дону.
Під Ростовом горить завод
Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" / Колаж: Главред, фото: скриншот, Exilenova+

Коротко:

  • У російському Аксаї спалахнула масштабна пожежа на заводі "Аксайкардандеталь"
  • Площа займання зросла до 9000 м², обвалилася стіна складського приміщення
  • До гасіння пожежі залучили 66 рятувальників і 26 одиниць техніки

У місті Аксай Ростовської області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Аксайкардандеталь", яке спеціалізується на металообробці та виробництві карданних валів.

Площа займання зросла до 9000 кв. м, також обвалилася стіна складського приміщення. Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ і Supernova+, а також пропагандистчькі ресурси РФ.

відео дня

За даними російської адміністрації, горять складські приміщення на території підприємства. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності №3. До гасіння залучили 66 рятувальників і 26 одиниць техніки.

Через загрозу поширення вогню підприємство знеструмили та відключили від газопостачання. Місцева влада також перекрила рух поблизу промислового об’єкта.

Спочатку повідомлялося про займання на площі 500 кв. м, однак згодом вогонь поширився на значно більшу територію. У мережі публікують відео та фото з місця події, на яких видно густий дим над підприємством.

Чим займається завод "Аксайкардандеталь"

Підприємство виготовляє карданні вали, деталі механічних передач та комплектувальні для сільськогосподарської техніки.

"Підприємство має виробничі потужності з металообробки, штампування та термічної обробки металу. Такі технології потенційно можуть використовуватися для виготовлення комплектуючих до різної техніки, в тому числі військової, - повідомляють аналітики Exilenova+.

  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+
  • Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"
    Під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь" Фото: Exilenova+, Supernova+

Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля

За словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.

У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталі
НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Главред писав, що 9 жовтня Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії горів після нічної атаки безпілотників. Підприємство є ланкою виробничого ланцюга російського ВПК і випускає компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

Крім того, 8 жовтня в російському Сасово Рязанської області спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". OSINT-аналітики видання визначили місце розташування за кадрами очевидців, а розміщення серверної майданчики саме тут підтверджують дані Wikimapia та власні заяви працівників центру обробки даних.

Нагадаємо, 8 жовтня в Башкортостані зафіксували пожежу в районі нафтопереробного та нафтохімічного комплексу "Газпром нафтохім Салават" - одного з найбільших у Росії.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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