Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Чоловік Ірини Федишин повідомив про трагічну новину на своїй сторінці.

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Ірина Федишин вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

Коротко:

Що відомо про стан Ірини Федишин

Що написав її чоловік

Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка перебувала на 34-35 тижні вагітності, втратила свою ненароджену доньку.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив чоловік співачки.

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За словами Віталія Човника, сама Ірина перебуває у важкому стані. "Моє серце розбите на шматки, це найстрашніші дні в моєму житті. Дуже болить", - написав він.

Ірина Федишин втратила дитину / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

Крім того, він додав, що сама співачка перебуває у важкому стані і родина ледь не втратила її саму.

"Просимо молитися за душу маленького ангела та за здоров’я й одужання Ірини", - додав чоловік Ірини.

Буквально нещодавно пара влаштувала гендер-паті й повідомила, що чекає на дівчинку. Артистка з чоловіком уже виховують двох синів.

Федишин стане мамою дівчинки / Скріншот

Чоловік Ірини також показав коридор лікарні.

Федишин у важкому стані / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

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Про особу: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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