Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Коротко:
- Що відомо про стан Ірини Федишин
- Що написав її чоловік
Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка перебувала на 34-35 тижні вагітності, втратила свою ненароджену доньку.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив чоловік співачки.
За словами Віталія Човника, сама Ірина перебуває у важкому стані. "Моє серце розбите на шматки, це найстрашніші дні в моєму житті. Дуже болить", - написав він.
Крім того, він додав, що сама співачка перебуває у важкому стані і родина ледь не втратила її саму.
"Просимо молитися за душу маленького ангела та за здоров’я й одужання Ірини", - додав чоловік Ірини.
Буквально нещодавно пара влаштувала гендер-паті й повідомила, що чекає на дівчинку. Артистка з чоловіком уже виховують двох синів.
Чоловік Ірини також показав коридор лікарні.
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Про особу: Ірина Федишин
Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
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