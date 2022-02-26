Міністр інфраструктури про оборону України: в хід йде все, починаючи від дерев і рельсів до підірваних доріг

Як пише міністр у Facebook, такими пріоритетами зараз є: забезпечення транспортного сполучення для евакуації людей та руху вантажів; фіксація усіх втрат, які зазнає інфраструктура країни через вторгнення Росії; об'єднання наших союзників для того, щоб відбудувати зруйноване після української перемоги.

"Оперативні та системні дії залізниці та дорожників дозволяють нам скеровувати рух транспорту таким чином, щоб люди могли безпечно евакуюватися, а окупанти були зупинені. В хід йде все, починаючи від дерев, запасних рельсів до підірваних мостів та доріг", - написав він.

Кубраков також повідомив, що Міністерство інфраструктури щільно співпрацює з ЗСУ, територіальною обороною та міжнародними партнерами.

Українське небо залишається закритим. Укрзалізниця працює, водночас варто враховувати, що можуть бути затримки рейсів і зміни швидкості.

Також, зазначив Кубраков, о 3:50 українські ПВО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку Київського водосховища. Поки Чорноморський регіон захищено.

"Для плавання наразі відкриті тільки порти Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені. Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз – тимчасово захоплено ворогом", - повідомив міністр інфраструктури.

Свій пост у Facebook він проілюстрував фото відремонтованої до 30-річчя Незалежності траси в Бориспіль. На інформаційному табло там написана фраза, яка в Україні уже стала крилатою завдяки подвигу українських прикордонників на острові Зміїний.