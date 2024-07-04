Місцеві напали на співробітника ТЦК: що відомо про скандал у Ворохті

Попри те, що блокпост був прибраний, представники ТЦК і надалі будуть перевіряти документи всіх хто туди приїздить.

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У Ворохті напали на співробітника ТЦК / колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

У Ворохті прибрали блокпост, через який виникла сутичка між місцевим населенням та представниками ТЦК. Про це повідомляє ОК "Захід".

"Ситуація наступна: на в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії", - розповіли військові.

Зазначається, що сьогодні місцеві жителі Ворохти почали конфлікт в ході якого напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину.

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"Даний військовослужбовець був поранений та воював за "подібних осіб". Така подяка... Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні", - йдеться в повідомленні.

Там також додають, що попри те, що блокпост був прибраний, представники ТЦК і надалі будуть перевіряти документи всіх хто туди приїздить.

"У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати та відпочити. Ніхто їх не чіпає", - заявили військові.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Однак у деяких категорій українців є право на виключення з військового обліку (підстави для якого прописані в "Правилах військового обліку").

Наразі відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є 1 мільйон і 100 тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.

Крім того, в Україні розширили список категорій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

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