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Мер Мелітополя озвучив реальну явку на псевдореферендумі

28 вересня 2022, 20:39

Мер пояснив, що настільки низька явка забезпечувалася опором місцевих, які не брали участь у фейковому "референдумі".

Референдум Росія
Скільки громадян проголосувало на псевдорефендумі / Колаж УНІАН

Псевдореферендум росіян у Запорізькій області відвідали всього лише 0,5% мешканців окупованих територій. Це стало можливим завдяки опору цивільних, йдеться в заяві мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Вчора був такий факт, який вже може бачити вся наша держава, коли росіяни опублікували кількість осіб, які прийшли на голосування. Вони декларують, що фейковий "референдум" відбувався у всій Запорізькій області, а якщо взяти всі опубліковані ними цифри можна сміливо сказати, що за їхніми даними проголосувало 0,5% тих осіб, які мали голосувати", - заявив Федоров.

Мер пояснив, що настільки низька явка забезпечувалася опором місцевих, які не брали участь у фейковому "референдумі".

За словами Федорова, попри цей фарс, влада продовжить нараховувати пенсії, зарплати та інші виплати.

Фейкові "референдуми" Росії в Україні

Росія у співпраці з колаборантами в період із 23 по 27 вересня провела незаконні "референдуми" в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Там намалювали "результати", згідно з якими захоплені регіони нібито хочуть "увійти до складу РФ". Російська Держдума має намір вже 3-го жовтня зібратися, щоб, мовляв, "затвердити" незаконні псевдореферендуми.

До цього президент країни-агресора Володимир Путін, який оголосив мобілізацію в Росії, заявив, що Москва збирається визнати свої фейкові "референдуми". Кремль має намір анексувати українські території.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Москва хоче швидко провести, мовляв," референдуми", через свою законодавчу базу. Мета - "приєднати" окуповані райони Донбасу, Запорожчини та Херсонщини до РФ.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що так звані "референдуми" на захоплених територіях закривають вікно можливостей для подальших переговорів Києва і Москви. За словами Зеленського, Путін показав, що не має наміру припиняти війну.

Дивіться відео ТСН- як Росія під дулами автоматів збирала українців на "референдуми"

війна в Україні новини Мелітополя військова агресія РФ референдум на Донбасі
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