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"Зараз як тикну, я вам не довіряю": водій маршрутки нахабно довів до сліз пораненого військового

Ангеліна Підвисоцька
28 квітня 2023, 21:22 оновлено 28 квітня, 21:47
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Українського військового, який повертався з фронту додому, образили слова водія у Рівненській області. Чоловік всю дорогу проплакав.
ВСУ, маршрутка
Грубий водій у Рівненській області довів військового до сліз / Колаж фото 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, facebook/Людмила Главацька

Водій рейсової маршрутки у Рівненській області довів до сліз українського військового, який вже після другого поранення повертався додому з "гарячої" точки на фронті. Про це розповіла Людмила Главацька, яка стала свідком цієї ситуації.

Інцидент трапився 26 квітня у Сарнах в маршрутці "Селець - Дубровиця - Рівне". Жінка згадує, що український військовий зайшов у транспорт з великим рюкзаком та двома пакетами. У нього були зайняті руки і він попросив водія, щоб той дозволив передати гроші за проїзд з місця, бо бійцю ЗСУ було дуже незручно.

Однак те, що сказав водій, обурило пасажирів та довело до сліз захисника України.

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"Ні, давай зараз, я вам не довіряю", - грубо відповів водій.

Тоді військовий зняв з себе рюкзак, поставив пакети та заплатив гроші. Український захисник всю дорогу просидів на задніх сидіннях, а з його очей котилися сльози.

"Привернули увагу сльози, які бігли у захисника по щоках майже без перестанку аж до Дубровиці. Коли з ним почали розмову, він розповів що їде додому після другого поранення. Йому було тяжко крізь сльози щось говорити і розповідати, але йому було дуже боляче не від ран, а від образливого приниження. Він тільки сказав: "Як так нам не довіряти? Ми віддаємо своє життя, мої хлопці ще там в пеклі, а він нам не довіряє", - пригадала жінка.

Коли військовий виходив з маршрутки, він попросив водія, аби той ввічливіше ставився до військових, на що той одразу відповів хамовито та зверхньо.

"Ти мені не тикай, бо зараз як тикну", - сказав водій маршрутки.

'Зараз як тикну, я вам не довіряю': водій маршрутки нахабно довів до сліз пораненого військового
Грубий водій у Рівненській області довів військового до сліз / скріншот

Як на це відреагувала влада

Начальник Рівненського обласного департаменту інфраструктури Федір Мисюра заявив, що ОВА порекомендувала перевізнику звільнити водія, який так нахабно спілкувався з українським військовим. Про це повідомляє Суспільне.

Слід зазначити, що Мисюра також перебуває у лавах ЗСУ.

"Ми дійшли висновку, що цей водій безапеляційно має бути звільнений. У нього репутація не з найкращих. Перевізникам характеристика з даними та рекомендаціями не допускати його до роботи теж надана", — сказав Мисюра.

На це також відреагували у військкоматі. Речниця центру Тетяна Камерістова зазначила, що хамовитому водію вже вручили повістку. Тепер він повинен пройти медкомісію, яка визначить, чи можна його мобілізувати у ЗСУ.

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