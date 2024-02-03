Мріють зробити Путіну 'презент': РФ потужно атакуватиме вздовж фронту - Селезньов

Українська армія бореться зі значним браком в забезпеченні та ресурсах, в порівнянні з російською армією.

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Російська армія два місяці атакуватиме по всій лінії фронту / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

РФ атакуватиме вздовж всієї лінії бойового зіткнення, щоб знайти слабкі місця. Такі штурми триватимуть щонайменше два місяці, оскільки ворог намагається прорвати українську оборону. Про це розповів полковник та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

"Я думаю, щонайменше ще два місяці ми будемо постійно стикатися з тим, що ворог буде атакувати вздовж усієї 1350-км лінії бойового зіткнення, шукаючи у такий спосіб якоїсь шпаринки в українській системі оборонних і захисних споруд. Звісно, що путінська армія буде марити тим, щоб подарувати якийсь презент Путіну до його чергового переобрання на посаду президента Російської Федерації", - сказав полковник ЗСУ.

Селезньов підкреслив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку є певні ризики, а в районі Авдіївки "відбуваються буремні процеси". Також він зазначив, що ворог має намір стабілізувати ситуацію на південному фасі російсько-українського фронту, зокрема в районі Роботиного та на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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Водночас, полковник ЗСУ зауважив, що хоча ворожі плани можуть бути амбітними, вирішальне значення має питання про наявність достатніх ресурсів у російській армії для втілення цих планів. За його словами, Російська Федерація у 2024 році виділила приблизно 120 мільярдів доларів на забезпечення своїх військ та роботу обороно-промислового комплексу.

"Чи отримують тотожні результати фінансування українські сили? Відповідь все ще знаходиться у повітрі. Так, ми маємо добрі зв'язки за результатами наради представників країн Європейського Союзу, це ті самі 50 мільярдів євро на найближчі чотири роки, але ж далеко не всі ці гроші будуть спрямовані саме на забезпечення військових потреб українських Сил оборони. Отже, ми чекаємо новин з-за океану, однак як швидко там це рішення буде ухвалено, поки невідомо. Але те, що нині українська армія тут і зараз стикається з серйозним браком всього того, що потрібно на полі бою, це очевидно", - наголосив Селезньов.

Війна в Україні

Нагадаємо, незважаючи на численні атаки ворога та складні умови, українським силам вдалося стабілізувати ситуацію. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що ворог не має успіхів у просуванні та проводить спроби атак, але потім відступає.

Також військовий експерт Павло Нарожний вважає, що повторний масштабний наступ росіян на Київ і південь України наразі є проблематичним. Основна проблема окупантів полягає в необхідності прориву української оборони.

Як повідомляв Главред, в операційній зоні Таврія ворог завдав 37 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів. Загальні втрати ворога за минулу добу становили 382 особи та 30 одиниць військової техніки

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