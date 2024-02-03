Масований прорив оборони піхотою: експерт про сценарій нового штурму Києва

Фронт насичений FPV-дронами, їх використовують в атаці та розвідці, нагадав Павло Нарожний.

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Павло Нарожний оцінив потенціал окупантів РФ / Міноборони РФ, УНІАН

Повторний масштабний наступ росіян на Київ і на півдні України на сьогодні виглядає проблематичним, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

Основна проблема для окупантів - прорив української оборони, підкреслив він у коментарі Фокусу.

Водночас експерт нагадав, що в районі Роботиного Запорізької області зосереджено близько 70 тисяч наших бійців.

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"Так, вони втомлені, їм не вистачає снарядів, але все ж це потужна сила. У ЗСУ є запаси і на інших напрямках, їх можна перекинути. Фронт насичений FPV-дронами, їх використовують в атаці та розвідці. Бронетехніка противника буде легкою ціллю для них. Прорвати оборону можна великою кількістю піхоти, але доведеться проходити мінні поля", - зазначив він.

Співрозмовник нагадав, що окупанти вже кілька місяців безуспішно і з великими втратами намагаються захопити Авдіївку Донецької області, незважаючи на те, що вона набагато зручніша для ЗС РФ у плані наступу - близький кордон із Росією, і можна легко перекидати боєприпаси і техніку.

"У ворога також нестача в людському ресурсі. Так, їх більше, але для прориву оборони потрібно зібрати в 5-6 разів більше людей і всі вони повинні бути готові вмирати на мінних полях", - додав Нарожний.

Раніше в ОП назвали помилки контрнаступу і розкрили стратегію нової атаки ЗСУ. Стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають змінюватися, каже Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про загрозу Третьої світової та терміни закінчення війни. Геополітично та фінансово можна зупинити Росію у війні, переконаний глава держави.

Як повідомлялося раніше, Зеленський назвав чисельність армії України. За словами головнокомандувача країни, йдеться про 880 тисяч солдатів. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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