У Дніпрі водій по-звірячому розправився з пішоходом і кинув жінку на узбіччі

Чоловік побив жінку і залишив на узбіччі.
У Дніпрі водій легковик жорстоко побив жінку, яка вискочила на проїжджу частину. Після цього, він поволок її на узбіччя і кинув там.
Відповідне відео з'явилося в мережі. У підписі було зазначено, що інцидент стався по вулиці Шмідта.
"Жінка вискочила під колеса і вдарила машину ногою. Водій вийшов з автомобіля і силою викинув жінку на узбіччя", - сказано в повідомленні.
На кадрах видно, як водій вийшов з машини і щосили вдарив жінку. Від цього бідолаха впала на землю. Але чоловік не зупинився, він схопив її за одяг і поволок на узбіччя, де і кинув. Потім, переступив через пішохода і сів в авто і зі спокійною душею поїхав далі.
Користувачі Мережі такий вчинок розкритикували.
Нагадаємо, раніше у Рівному водій позашляховика збив 47-річну жінку, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.
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