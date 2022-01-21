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У Дніпрі водій по-звірячому розправився з пішоходом і кинув жінку на узбіччі

21 січня 2022, 15:17

Чоловік побив жінку і залишив на узбіччі.

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Чоловіка кинув пішохода на узбіччя / скріншот

У Дніпрі водій легковик жорстоко побив жінку, яка вискочила на проїжджу частину. Після цього, він поволок її на узбіччя і кинув там.

Відповідне відео з'явилося в мережі. У підписі було зазначено, що інцидент стався по вулиці Шмідта.

"Жінка вискочила під колеса і вдарила машину ногою. Водій вийшов з автомобіля і силою викинув жінку на узбіччя", - сказано в повідомленні.

На кадрах видно, як водій вийшов з машини і щосили вдарив жінку. Від цього бідолаха впала на землю. Але чоловік не зупинився, він схопив її за одяг і поволок на узбіччя, де і кинув. Потім, переступив через пішохода і сів в авто і зі спокійною душею поїхав далі.

Користувачі Мережі такий вчинок розкритикували.

Нагадаємо, раніше у Рівному водій позашляховика збив 47-річну жінку, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.

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