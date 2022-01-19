Матір двох дітей на Тернопільщині змусили повернути 26 тисяч гривень допомоги та оштрафували

Матір двох дітей на Тернопільщині змусили повернути 26 тисяч / УНІАН

Мешканку села Борсуки Тернопільської області змусили повернути понад 26 тис. грн допомоги малозабезпеченим сім'я.

За даними суду, мати двох дітей звернулася про надання допомоги малозабезпеченим сім'ям, пише ТСН.

У декларації вона не вказала, що її чоловік володіє приватним житловим будинком, що унеможливлює нарахування такої допомоги.

Жінка з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року отримувала грошові виплати від держави. Її звинуватили в незаконному привласненні 26 625, 63 грн.

читайте такожЧерговий удар по платіжках: в Україні скасували низку пільг на електроенергіюНа суді підозрювана визнала провину і розкаялася. Вона повідомила, що вже повернула державі гроші. Суд визнав жінку винною за ч.1 СТ. 190, ч. 2 СТ. 190 КК України. Також вона повинна заплатити 850 грн штрафу.

Раніше повідомлялося, що в уряді вирішили збільшити субсидії на оплату послуг житлово - комунального господарства жителям прифронтових районів, які в умовах відсутності тепло- та газопостачання більше використовують електроприлади, а також розширили перелік домогосподарств, які можуть отримувати допомогу від держави.

Також ми писали, що в Україні протягом 2022 року два рази підвищать розмір аліментів. Спочатку виплати зростуть з 1 липня, а потім – з 1 грудня.