Масові заворушення в Україні: Нацполіція затримала організаторів "бунту"

У поліції відзвітували про затримання організаторів заворушень / УНІАН

Поліцейські затримали групу осіб, які планували організувати масові заворушення на території України.

Як повідомляє прес-служба Національної поліція України, 31 січня відбудеться брифінг за участю міністра внутрішніх справ і глави Нацполіції, де розкриються подробиці затримання.

Підкреслюється, що з цього приводу в понеділок відбудеться брифінг міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і глави Нацполіції Ігоря Клименка.

Звернемо увагу, що інших деталей справи правоохоронці не уточнили.

читайте такожЗеленський пояснив, чому 1 грудня не відбувся державний переворот

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, який запланований на 1 грудня.

Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, в той же час він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.

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