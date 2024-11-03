Масований удар по Україні: ПС успішно "покришили" ворожі цілі - деталі

Атаку відбивали зенітно-ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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В Повітряних силах розповіли про чергову атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

РФ вдарила ракетою Х-59/69 та 96 безпілотниками

ПС працювали в дванадцятьох областях України

У ніч на 3 листопада 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області, а також 96 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невідомого типу з напрямків Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ РФ(РФ).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряну атаку відбивали зенітно-ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні ПС.

Деталі атаки на Україну 3 листопада / фото: тг-канал ПС

Окрім цього, як розповіли в Повітряних силах, 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.

"В повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває! Інформація уточнюється та оновлюється", - підсумували в Повітряних силах.

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері суботи, 2 листопада, в околицях Києва стався вибух. Росія знову здійснила атаку на столицю за допомогою дронів, і в місті та області діяли сили ППО.

Після вибухів в столиці здійнялись пожежі. Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків, виникли загоряння.

Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що російські війська перейшли на нову тактику використання "Шахедів", яка полягає в тому, що дрони летять на низькій висоті.

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