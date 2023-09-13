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"З дому страшно виходити, жах непроглядний": вибухи в Севастополі довели росіян до істерики

Анна Ярославська
13 вересня 2023, 09:00 оновлено 13 вересня, 09:05
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Прихильники "русского міра" вимагають бомбити Київ і водночас побоюються, що це обернеться для них ще більшими проблемами.
Вибухи і пожежа в Севастополі
Вибухи і пожежа в Севастополі викликали істерику у росіян / Колаж: Главред, фото: Telegram

Під ранок 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи. У Міноборони РФ заявили про "ракетний удар" по судноремонтному заводу та визнали пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ. Тим часом в російському сегменті соцмереж - ажіотаж. Прихильники вторгнення в Україну активно обговорюють плани помсти. Традиційно росіяни вимагають бомбити Київ.

Як реагують росіяни росіяни на вибухи в Криму:

  • "Чому не можуть знести Київ?";
  • "Потрібно ні місто зносити, а "центри ухвалення рішень", мости, станції, тунелі. Але комусь це невигідно";
  • Вакуумну або водневу бомбу застосувати один раз та одразу здадуться!";
  • "Знову спливають старі питання - коли наші почнуть воювати по-справжньому? З дезорганізацією ворожого тилу, зі знищенням ворожої транспортної системи та ударами по мостах, зі знищенням електроенергетики та банківської системи, водозаборів та очисних, зі знищенням міських та обласних адміністрацій, поліції та СБУ? З ударами по Банковій? Питання, які ставляться з початку СВО, але залишаються без відповіді. Коли політичне керівництво Росії розв'яже військовим руки? Ударів по судноремонтному недостатньо, щоб нарешті це сталося?".

Деякі, не такі сміливі прихильники "русского міра", побоюються, що якщо ударів по Києву побільшає, то Україні передадуть далекобійні ракети.

відео дня

Також росіяни скаржаться, що у РФ немає достатньої кількості ракет і "багатосотенних армад стратегічних бомбардувальників", а в України є ППО.

Не могли не згадати росіяни і про бактеріологічну зброю.

"А якщо крилатих українських ракет буде 50, а якщо 10, з них, будуть споряджені бактеріологічними зарядами? А логістика у них процвітає, і поставки зброї йдуть і по повітрю, і по воді, і по залізниці", - написав один з користувачів.

"З дому стає страшно виходити, прильоти, стрілянина, обстріли, жах непроглядний", - написав ще один.

Дивіться відео - У Севастополі прогриміли потужні вибухи:

Скріншот

Вибухи в Севастополі 13 вересня

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У місцевих пабліках пишуть, що вибухи в Севастополі прогриміли близько четвертої години ранку. Місцеві жителі кажуть, що чули три потужні вибухи, від яких повилітали шибки. На місці "прильоту" було видно "вогняний гриб". Повідомлялося, що горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в корабельній бухті.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці на Севастополь Україну.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі й трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем", - йдеться у повідомленні.

У МО РФ стверджують, що сили ППО збили сім крилатих ракет, а патрульний корабель "Василь Биков" знищив всі безекіпажні катери.

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Севастополь новини України новини Криму вибух війна Росії та України ракетний удар
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