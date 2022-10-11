Весь Київ буде без світла: з'явився графік віялових відключень

У Києві відключатимуть світло / колаж фото Нацполіція, pixabay

Після того як за наказом Путіна російські ракети вдарили по українських об'єктах критичної інфраструктури, в деяких регіонах країни почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Для стабілізації цієї ситуації в Києві вводять графіки відключення світла. Про це повідомили в Київенерго.

У компанії обіцяють, що тривалість відключень світла не перевищить 4 годин. Також там попросили громадян по можливості не користуватися потужними електроприладами - пральні машини, бойлери, кондиціонери, обігрівачі та інші. Таких обмежень просять дотримуватися під час вечірнього піку - з 17:00 до 22:00.

"У разі необхідності - включайте їх в нічні години, коли споживання значно знизиться", – йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що у Києві не буде світла з 8:00 до 12:00, а також з 20:00 до 24:00.

Графік відключення світла в Києві / скріншот

Графік відключення світла в Києві / скріншот

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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