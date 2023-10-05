'Масштабна робота': Світан розкрив, де виготовляють українські балістичні ракети

Як щойно вони будуть повністю готові вийти на бойове чергування, Україна побачить масштабну роботу наших балістичних ракет, вважає Світан.

https://glavred.net/ukraine/masshtabna-robota-svitan-rozkriv-de-vigotovlyayut-ukrajinski-balistichni-raketi-10505788.html Посилання скопійоване

Світан розповів про балістичні ракети України / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Романом Світаном. Спілкуючись із читачами, він розповів, де українські балістичні ракети.

"Зараз вироблені українські балістичні ракети в Саудівській Аравії - Грім-1, проєкт "Сапсан". Вони були продані разом із технічною документацією. Є паралельний проєкт Грім-2 з дальністю до 300 км, і Грім-1 у саудитів (300 км). Вони запущені у виробничому циклі, і вони вже працювали, показавши себе ще в торік поблизу Новофедорівки - це були удари саме балістичними ракетами", - зазначив експерт.

Світан наголосив, що як щойно вони будуть повністю готові вийти на бойове чергування, Україна побачить масштабну роботу наших балістичних ракет.

"Жоден верховний головнокомандувач за останні понад 30 років незалежності України не займався ні ракетами, ні літаками, ні авіацією в цілому, ні далекобійними засобами ураження - нічим подібним. Навпаки, вони знищили практично все, що можна було знищити", - зазначив він.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

Нагадаємо, що Пентагон готовий передати ЗСУ ракети ATACMS. Чиновник з Пентагону Дуглас Буш підтвердив готовність передати Україні "касетний" варіант ракет ATACMS. Залишилося дочекатися рішення президента Байдена.

ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети від чотирьох країн. Огризко розповів, що Захід ще визначається з тим, що вважати перемогою України і поразкою Росії. Однак, вважає, що Україна повинна стати членом НАТО і Євросоюзу.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.