Маски та обмеження можуть повернутися: у МОЗ подумують про новий карантин

Як виглядатиме карантин - закриття шкіл, масковий режим, обмеження будь-якої торгівлі або жорсткіші норми - вирішують місцеві епідеміологи.

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У МОЗ назвали умови та можливі обмеження через оголошення карантину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть оголосити карантин у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Такий розвиток подій не виключає головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Втім, які карантинні заходи будуть запроваджуватися, вирішують місцеві епідеміологи.

"Якщо подивитися за загальними нормами, то карантин під час зимового періоду цілком можливий. І в багатьох регіонах він застосовувався як в "доказовий" період, так і, найімовірніше, буде застосовуватися навіть і зараз", - сказав Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, є певні так звані епідемічні пороги, тобто рівні захворюваності, коли можна говорити про суттєвий спалах захворювання.

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"Тобто все більше і більше дітей втягується в цей процес, все більше дорослих починає хворіти. Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи", - пояснив головний санітарний лікар.

Зазвичай подібні локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл на два тижні, після чого школярі поверталися до навчання. Після того як коронавірусна інфекція була прибрана з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатною.

"Тобто, якщо перевищується епідемічний поріг (а він вважається сумарно "ковід" + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи" - сказав Кузін.

Як виглядатиме карантин - закриття шкіл, масковий режим, обмеження будь-якої торгівлі або більш жорсткі норми - вирішують місцеві епідеміологи.

"І точно також це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації та ухвалює фінальні рішення. Тому це цілком можливо", - додав Кузін.

Коли в Україні скасували карантин через коронавірус

З 1 липня в Україні завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Це встановлено постановою Кабміну від 27 червня 2023 р.N 651 "Про скасування на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу під назвою Пірола - цей підвид COVID-19 виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.

Також в Україні зафіксували новий підвид коронавірусного штаму Омікрону - Арктур. Він виявлений в Дубенському районі в Рівненській області. Цей субваріант COVID-штаму Омікрон вперше був виявлений в січні 2023 року в Індії та швидко поширився світом.

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