УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Маски та обмеження можуть повернутися: у МОЗ подумують про новий карантин

Анна Ярославська
13 листопада 2023, 11:20
Як виглядатиме карантин - закриття шкіл, масковий режим, обмеження будь-якої торгівлі або жорсткіші норми - вирішують місцеві епідеміологи.
Карантин в Україні
У МОЗ назвали умови та можливі обмеження через оголошення карантину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть оголосити карантин у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Такий розвиток подій не виключає головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Втім, які карантинні заходи будуть запроваджуватися, вирішують місцеві епідеміологи.

"Якщо подивитися за загальними нормами, то карантин під час зимового періоду цілком можливий. І в багатьох регіонах він застосовувався як в "доказовий" період, так і, найімовірніше, буде застосовуватися навіть і зараз", - сказав Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, є певні так звані епідемічні пороги, тобто рівні захворюваності, коли можна говорити про суттєвий спалах захворювання.

відео дня

"Тобто все більше і більше дітей втягується в цей процес, все більше дорослих починає хворіти. Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи", - пояснив головний санітарний лікар.

Зазвичай подібні локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл на два тижні, після чого школярі поверталися до навчання. Після того як коронавірусна інфекція була прибрана з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатною.

"Тобто, якщо перевищується епідемічний поріг (а він вважається сумарно "ковід" + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи" - сказав Кузін.

Як виглядатиме карантин - закриття шкіл, масковий режим, обмеження будь-якої торгівлі або більш жорсткі норми - вирішують місцеві епідеміологи.

"І точно також це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації та ухвалює фінальні рішення. Тому це цілком можливо", - додав Кузін.

Коли в Україні скасували карантин через коронавірус

З 1 липня в Україні завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Це встановлено постановою Кабміну від 27 червня 2023 р.N 651 "Про скасування на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу під назвою Пірола - цей підвид COVID-19 виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.

Також в Україні зафіксували новий підвид коронавірусного штаму Омікрону - Арктур. Він виявлений в Дубенському районі в Рівненській області. Цей субваріант COVID-штаму Омікрон вперше був виявлений в січні 2023 року в Індії та швидко поширився світом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
коронавірус новини України коронавірус в Україні Ігор Кузін карантин в Україні коронавірус новини карантин новини
Реклама

Головне за день

Позиції переходять із рук в руки: офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян

Позиції переходять із рук в руки: офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян

10:55 Україна
РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

10:11 Україна
Захід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - Селезньов

Захід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - Селезньов

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:05

Фаріон "здала" спецслужбам українського студента-патріота в Криму: пропаганда РФ радіє

12:00

6 вправ для ідеального тіла: коротке інтенсивне тренування для схудненняВідео

11:55

Гороскоп на завтра 14 листопада 2023: Скорпіон - уникайте імпульсивності, Терези - висловіться партнеру

11:52

Ви навіть не підозрювали: які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці

11:38

Винник через безгрошів'я планує європейський тур "для біженок-вовчиць" - ЗМІ

Захід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - СелезньовЗахід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - Селезньов
11:36

"Зливали" удару по Києву і "полювали" на Patriot: СБУ затримала зрадниківФото

11:20

Маски та обмеження можуть повернутися: у МОЗ подумують про новий карантин

11:15

"Капітане, ніколи не будеш майором": рецензія на фільм "Марвели"

10:56

Окупанти "зібралися тікати" на Херсонщині, і раптом "передумали": у РФ переполох

Реклама
10:55

Позиції переходять із рук в руки: офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян

10:51

30, 40 чи 60 градусів: як правильно вибрати режим прання, щоб не зіпсувати речі

10:46

"Вже все готово": окупанти придумали серйозну атаку по декількох містах України

10:19

Яке свято завтра 14 листопада: день у світовій та українській історії, церкви

10:19

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Собак використовують, Кабани розчаруються в людях

10:17

Молодик у листопаді 2023: Стрільці будуть на "сьомому небі", а Близнюки отримають прибутокВідео

10:11

РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

10:00

7 областей Україн під загрозою: експерт спрогнозував плани Кремля

09:34

Добриво-бомба: які рослини можна підгодувати кавовою гущею

09:11

Шольц готовий говорити з Путіним, але назвав єдину умову

09:09

Найшвидший рецепт сирних чипсів у світі: один інгредієнт та 10 хвилин на приготування

Реклама
08:58

"На нас чекають складні осінь і зима": полковник ЗСУ дав невтішний прогноз про війну

08:33

Ударне угруповання РФ може з’явитися за 3 дні: експерт описав небезпеку з півночі

08:12

У боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе

08:10

Навіщо Путін хоче захопити Авдіївку будь-якою ціноюПогляд

07:35

Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро

07:17

Демілітаризували "з вогником": ЗСУ знищили рідкісну російську систему "Свет-КУ"Відео

06:55

Треба знайти полярного ведмедя за 7 секунд: оптична ілюзія для кмітливих

06:49

ЗСУ посилюють атаки проти важливих об'єктів на окупованих територіях та в РФ - ISW

06:25

Чому неправильно казати "кладбище": які два слова варто використовувати

06:10

Ми зробили вірний вибірПогляд

04:30

Швидка зарядка на кухні: 7 ефективних вправ, які можна зробити, поки вариться їжаВідео

03:46

Чи з'явилися у ЗСУ експортні Су-17: ЗМІ дали однозначну відповідь

03:10

"Можуть знищити унітаз": який засіб для туалету категорично не можна використовувати

02:30

Як швидко почистити жалюзі - жінка розповіла як позбутися пилу за лічені хвилини

02:05

Росіяни поміняють тактику: військовий експерт пояснив, чи можливі великі блекаути

01:30

"Це дуже незаконно?": Аліна Гросу в дзеркалі похвалилася ідеальними вигинами

12 листопада, неділя
23:53

"Українські пілоти виняткові": стало відомо, коли Україна може отримати F-16

23:03

Ворог перейшов в наступ і мав успіх: 40 тисяч росіян влаштували пекло на фронті

22:38

Пенсії в Україні помітно перерахують: кому і як сильно піднімуть

22:30

Олена Зеленська показала в Парижі, як правильно носити чорний монохромний лук

Реклама
22:02

"Неросійський без шматочка кінця": Слєпакова хочуть посадити на 5 років за пародію на трек путініста Шамана.

21:57

Собаки здатні керувати людьми: науковець розкрив секрет їх відданості

21:48

Треба вгадати слово, зашифроване в картинках: лише одиниці розгадають складний ребус

21:31

Мама Вєрки Сердючки показала доньку-наречену, яка стала її копією

21:15

Меттью Перрі перед смертю знову повернувся до наркотиків: екс-кохана актора

21:11

"Вся Україна має бути зосереджена": Зеленський розповів про плани росіян

20:47

Росіяни перейшли в наступ: офіцер ЗСУ попередив про нову тактику противника

20:45

Чому не можна казати "знімати квартиру": якої поширеної помилки варто уникати

20:21

Влада країн Заходу боїться бурхливої активності українських спецслужб - The Times

19:46

Зірка "Гри престолів" повідомив про смерть ненародженої доньки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти