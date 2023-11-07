В Україні зафіксували новий тип COVID: викликає незвичні симптоми

Новий штам Омікрону вперше зафіксували в Індії взимку 2023-го - відтоді він поширився іншими країнами.

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Причин для паніки немає / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com, pixabay

В Україні зафіксували новий підвид коронавірусного штаму Омікрону - Арктур. Його виявлено у Дубенському районі на Рівненщині, повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Коваль.

Вказується, що цей субваріант COVID-штаму Омікрон вперше був виявлений у січні 2023 року в Індії і швидко поширився світом.

Штам Арктур - симптоми

Новий тип COVID характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.

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Арктур викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19:

високу температуру;

кашель;

біль у горлі;

м`язову слабкість.

Однак додає новий симптом - сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.

А проте, зауважує Коваль, причин для паніки немає - ВООЗ оцінює його "серйозність" як низьку.

Водночас громадян закликали вакцинуватися від коронавірусу, оскільки вірус нікуди не зник й особливо уражає категорію громадян віком 65+.

Коронавірус в Україні

Раніше повідомлялося про появу нового штаму Омікрону - Пірола. Через високу заразність ВООЗ включила "Піролу" до категорії штамів "за якими спостерігають".

Головною відмінністю "Піроли" від інших варіантів коронавірусу є її велика кількість мутацій - близько 30 змін у своїй білковій структурі.

Також не варто забувати, що Омікрон у 2,9 разів більш інфекційний, ніж попередник Дельта.

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