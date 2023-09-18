Коронавірус "Пірола" лютує в Європі: особливості та симптоми

Новий штам "Піролу" (BA.2.86) був виявлений в серпні і може стати причиною сплеску випадків Covid-19.

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У світі поширюєтьсян овий штам коронавірусу / Колаж: Главред, фото:​ ua.depositphotos.com, pixabay.com

"Пірола" є підштамом "Омікрона" та може бути причиною значного зростання кількості інфекцій, особливо в США, де з початку липня збільшилась кількість людей з діагнозом Covid.

Головними факторами, які сприяли сплеск коронавірусу в Європі, є сезон відпусток і подорожей, а також ослаблення імунного захисту у населення, за даними Bloomberg.

"Пірола" також був виявлений в кількох інших країнах - Данії, Франції, США, Великобританії, Швеції, Таїланді, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Португалії, Австралії, Німеччині, Південній Африці, Південній Кореї та Японії. Загроза полягає в тому, що він може поширюватися далі, особливо в контексті зменшення тестування та нагляду за Covid.

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Через високу заразність ВООЗ включила "Піролу" до категорії штамів "за якими спостерігають" .

"Ковід прямо зараз заражає та повторно заражає мільйони людей. За нашими оцінками, зараз сотні тисяч пацієнтів перебувають у лікарнях через COVID", – сказала технічний керівник ВООЗ з питань COVID-19 Марія ван Керкгофе.

Штам "Пірола": особливості і симптоми

Головною відмінністю "Піроли" від інших варіантів коронавірусу є її велика кількість мутацій - близько 30 змін у своїй білковій структурі. Новий штам може обходити імунітет, набутий після захворювання на інші варіанти COVID-19 або після вакцинації. Міжнародні органи охорони здоров'я припускають, що через велику кількість мутацій у вірусі, існуючі вакцини можуть бути менш ефективними проти цієї інфекції.

Основні симптоми, які пов'язані з вірусом "Пірола":

підвищення температури тіла,

кашель,

лихоманка,

втрата смаку

втрата нюху.

Важливо зауважити, що можуть існувати і інші, менш типові симптоми.Якщо ви помітили симптоми нового штаму Covid, важливо вчасно звернутися за медичною допомогою та вжити заходів для запобігання поширенню інфекції.

Попередні штами коронавірусу

Раніше повідомлялось, що "Омікрон" у 2,9 рази більш інфекційний, ніж його попередник - "Дельта".

Пандемія коронавірусу COVID-19 показала важливість розуміння і контролю аерозольної передачі інфекцій. Чим більше людей перебувають у громадських місцях, тим більше шансів заразитися будь-якою інфекцією або вірусом.

Враховуючи цей досвід, важливо продовжувати дотримуватися заходів безпеки та гігієни, таких як вакцинація, носіння масок у закритих приміщеннях, вентиляція приміщень і дотримання фізичного дистанціювання.

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