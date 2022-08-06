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"Маріупольської трагедії могло б не бути": у Польщі заявили, що місто можна було б врятувати

6 серпня 2022, 16:53

Українські військові могли б бити по окупантах з великої відстані й не дозволити їм увійти в місто, якби мали потужні РСЗО.

Мариуполь, посол Польши Барташ Цихоцкий
У Польщі заявили, що Маріуполь можна було б врятувати за однієї умови/ Telegram Андрющенко, УНІАН

ЗСУ могли б врятувати Маріуполь, якби на той час, коли відбувалася боротьба за місто, уже мали б американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Ця зброя була здатна серйозно переломити хід подій. Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, повідомляє Polska Time.

Такі РСЗВ могли б допомогти українській армії завадити російським окупантам увійти в місто. ЗСУ тоді стояли за 100 кілометрів від Маріуполя і не могли зрушити лінію фронту. А за допомогою HIMARS вони могли б навіть на великій відстані бити по загарбниках.

"Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольська трагедія могла б і не статися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх поділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені марно спостерігати за трагедією своїх товаришів. Якби в них були ці пускові установки, вони б не дозволили росіянам увійти до міста", – зазначив Ціхоцький.

Також він наголосив, що впевнений у перемозі України в цій війні. Шлях до перемоги буде довгий і важкий, але зрештою Україні вдасться це зробити. Головне – щоб Захід продовжував надавати підтримку.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі на Донеччині стрімко погіршилася ситуація зі смертністю пацієнтів у місцевих лікарнях. Через нестачу ліків та малу кількість медичного персоналу помирає фактично кожен четвертий пацієнт.

Стало відомо, що російські окупанти планують у вересні поточного року влаштувати показовий самосуд над полоненими українськими військовими в захопленому Маріуполі. В даний час безпосередньо на сцені Маріупольської камерної філармонії ведеться монтаж тюремних кліток з арматури діаметром 20 мм.

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