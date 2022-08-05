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Помирає кожен 4-й пацієнт: в лікарнях Маріуполя стрімко зросла смертність через нестачу ліків і медиків

5 серпня 2022, 14:44

При цьому загарбники знущаються з місцевих жителів, цинічно пропонуючи їм "купити ліки в аптеках", які належать наближеним до ватажків окупантів особам.

Мариуполь
У лікарнях Маріуполя стрімко зросла смертність через нестачу ліків і медиків/ Telegran Андрющенко, Reuters

У Маріуполі на Донеччині стрімко погіршилася ситуація зі смертністю пацієнтів у місцевих лікарнях. Через нестачу ліків та малу кількість медичного персоналу помирає фактично кожен четвертий пацієнт.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко. Також він повідомив, що окупанти пропонують людям купувати ліки в аптеках, які належать особам, наближеним до ватажків загарбників.

"Медицина. Фактично в лікарнях мре кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова)", – зазначає Андрющенко.

Також він зазначив, що окупанти намагаються облаштувати кращі умови для поранених російських військових, тому розміщують їх у палатах, а місцевих жителів – у коридорах.

Через те, що не вистачає медичного персоналу, людей фактично кидають без нагляду. Це ще одна причина, чому зросла смертність.

"Інсулінозалежні в найгіршому стані. Привезений з росії ендокринолог приймає лише один раз на тиждень в четвер в одній лікарні. Він і "роздає" інсулін в шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює. Просто медицини в місті немає. Ніякої, окрім ілюзорної", – написав радник мера Маріуполя.

Тіла цивільних досі лежать на вулицях

Андрющенко також повідомляв, що на вулицях Маріуполя досі лежать тіла цивільних, запаковані у пластикові пакети.

"На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району. На звернення мешканців окупаційна влада відмовляється реагувати та проводити поховання, відповідаючи "кому треба хай той і поховає", - повідомив він.

Крім цього, в місті вже були офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених на минулому тижні. Половина з хворих – діти. Окупанти зазначають, що причиною розповсюдження є їжа.

Раніше повідомлялося, що партизани підпалили поле з зерном поблизу Маріуполя, щоб окупанти не змогли його вкрасти. Радник мера Маріуполя уточнив, що пожежа перекинулася на ремонтну базу, розташовану на околиці селища Безіменне. На її території бази окупанти ремонтують і фарбують важку військову техніку.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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