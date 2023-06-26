"Мамо, полон я не винесу": матір вбитого 16-річного Тиграна розповіла про сина

Після початку повномасштабного вторгнення РФ 16-річний Тигран пішов у військкомат. Хлопець дуже хотів служити, проте його не взяли. Тому він почав партизанити.

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Матір вбитого 16-річного Тиграна розповіла про сина / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Журналістка Яніна Соколова поспілкувалася з матір'ю 16-річного Тиграна Оганесяна, якому російські окупанти вистрелили у серце за проукраїнську позицію. Відео розмови Соколова опублікувала в YouTube.

Матір Тиграна звати Ксенія, зараз вона перебуває з молодшою донькою у Німеччині. Молодша сестра Тиграна має ваду серця, а тому зараз проходить лікування.

Мати Тиграна розповіла, що син захоплювався історією України. На всі свята він просив дарувати йому книги з історії України. Хлопець мріяв стати військовим, хоча рідні йому радили обрати фах вчителя історії.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення 16-річний Тигран пішов у військкомат. Хлопець дуже хотів служити, проте його не взяли. Тому він почав партизанити.

У вересні минулого року російські загарбники викрали Тиграна та його друга Микиту та кинули до підвалу. Хлопців підозрювали у підготовці "теракту", а тому катували протягом п’яти днів. Після цього окупаційна влада не випускала хлопців із захопленого міста.

"Вони побили Тиграна, потім привезли у підвал і там електичним струмом його катували. Я з ним говорила перед цим і він мені казав: "Мамо, я полон не винесу", - розповіла мати Тиграна.

Вона також сказала, що крім відео, яке Тигран записав перед смертю, були голосові повідомлення. Це його останні слова: "Передайте мамі, що я її дуже люблю. Мати звати Ксюша Старовєрова, знайдіть її в інтернеті".

За словами Ксенії, її син хотів, аби його поховали у військовій формі. Жінка прохала про це, проте окупаційна влада не дозволила.

Вбивство підлітків у Бердянську

У неділю, 25 червня, стало відомо, що російські окупанти вбили у Бердянську двох проукраїнських підлітків, їх звинувачували в тому, що вони є "терористами". Один із загиблих - 16-річний Тигран Оганесян. Особа другого вбитого росіянами українця поки невідома.

У соцмережах з'явилося відео, яке записував сам Тигран. На ньому видно, що він з автоматом і в тактичних рукавичках. На ньому він каже: "Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні".

Перед смертю хлопці встигли застрелити окупанта і зарізати місцевого поліцейського.

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