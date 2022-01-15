Мама і дві маленькі доньки загинули у власному будинку в Донецькій області / колаж ua.depositphotos.com

Трагедія сталася в місті Дружківка Донецької області - там молода жінка та двоє маленьких дітей загинули від отруєння чадним газом.

Як повідомляє видання Vesti.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах, сім'ю знайшли у п'ятницю, 14 січня. У будинку правоохоронці виявили тіла 31-річної жінки і двох її дочок восьми і п'яти років.

Зазначається, що ознак насильницької смерті не було виявлено. За попередньою версією причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Поліція прийшла до будинку, коли з'ясувалося, що чоловік жінки не з'явився на роботі. Зв'язатися з ним не змогли.

Чоловік виявився єдиним, хто вижив. Його госпіталізували у важкому стані.

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Раніше жахлива трагедія сталася в новорічну ніч в Одеській області. У дачному будинку на Надлиманському масиві виявили мертвими п'ятьох людей. Загинув 41-річний чоловік, 71-річна жінка і троє дітей - 9-річний хлопчик, а також дві дівчинки 5 і 7 років.

Усі загиблі - члени однієї сім'ї, причиною смерті стало отруєння вихлопами генератора. Людей виявили в ліжках, а поруч з дітьми так і залишилися лежати нерозкриті подарунки.

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