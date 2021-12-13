На Буковині малюк задихнувся від диму, поки мами не було вдома

Інша дитина вибігла з приміщення, повного диму.
У Чернівецькій області 18-річна мати залишила двох маленьких дітей будинки без нагляду. В результаті один з них помер.
У будинку сталося задимлення і 10-місячний малюк задихнувся від чадного диму.
Як пише Обозреватель, димом наповнилася літня кухня, де знаходилися малюки. Старша дитина злякалася і вибігла в іншу кімнату. А молодший - 10-місячний був у візку і загинув.
Тим часом, сусіди відгукуються про сім'ю погано. Про матір кажуть, що вона не доглядала належним чином за своїми чадами. А ось родичі твердять протилежне.
Окружна прокуратура на даний момент проводить перевірку за ст.166 КК України за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
Нагадаємо, у Харкові мати в поліцію, що задушила свою дворічну дитину і спробувала вчинити суїцид, вистрибнувши з 4 поверху. Зараз вона перебуває в реанімації.
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