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П'ятеро людей загинули у власному будинку в ніч під Новий рік: нові подробиці трагедії під Одесою

8 січня 2022, 13:28

Всі члени сім'ї лежали в ліжках та були мертві. Померли вони уві сні від отруєння вихлопами генератора. Поруч з дітьми лежали невідкриті новорічні подарунки.

Юрій Головін
Юрій Головін збирався взяти під опіку трьох дітей своєї померлої сестри / Фото соцмережі

Жахлива трагедія сталася в новорічну ніч в Одеській області. У дачному будинку на Надлиманському масиві виявили мертвими п'ятеро людей. Загинув 41-річний чоловік, 71-річна жінка і троє дітей - 9-річний хлопчик, а також дві дівчинки 5 і 7 років.

Всі загиблі - члени однієї родини, причиною смерті стало отруєння вихлопами генератора. Людей виявили в ліжках, а поруч з дітьми так і залишилися лежати нерозкриті подарунки, передає Obozrevatel.

У поліцію звернувся друг і колега загиблого Юрія Головіна і повідомив, що зв'язок з чоловіком обірвався, з 1 січня він не відповідав на дзвінки. Коли двері дачного будиночка розкрили, всі лежали в своїх ліжках і були мертві.

Юрій спав на другому поверсі в своїй спальні, а діти і бабуся - внизу. Померли вони уві сні. Поруч з дітьми лежали невідкриті новорічні подарунки.

Наталія Головіна, мама Юрія
Наталія Головіна, мама Юрія / Фото соцмережі

Місцева дачниця розповіла, що сім'я постійно жила в Надлиманському масиві. На початку минулого року померла рідна сестра Юрія, у якої залишилися троє дітей. Чоловік збирався взяти над ними опіку.

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"Він займався оформленням документів, начебто навіть вже опіку над однією з дівчаток оформив. Всі вони жили тут. Старшого племінника він часто відвозив з собою в Одесу, ймовірно, хлопчик там ходив до школи. А молодші діти були з бабусею Наталією", - розповіла жінка.

Сам Юрій розлучився з дружиною близько восьми років тому, його рідний син залишився жити з матір'ю. Про загиблого відгукуються як про спокійну і порядну людину. Його робота була пов'язана з комп'ютерним бізнесом.

В Одесі у нього була квартира, але сім'я вирішила залишитися жити на дачі. У цьому ж районі Юрій будував будинок.

Перед Новим роком 31 грудня на їхньому дачному масиві відключили світло. Сім'я вирішила використовувати генератор і занесла його в комору. Електрику включили наступного дня, але люди вже отруїлися вихлопами.

До слова, використовувати генератор в житловому приміщенні категорично заборонено.

Після трагедії поліція Одеської області порушила кримінальне провадження за ст.115 КК України – Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Сумах ціла сім'я отруїлася чадним газом. Через порушення у встановленні газового водонагрівача в лікарню потрапили троє дорослих і троє дітей. Життя всіх постраждалих вже поза небезпекою: сім'ю врятувала швидка реакція та дзвінок на "103".

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