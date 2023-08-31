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Маленький богатир: в українського захисника народився син з рекордною вагою

Аліна Дембіцька
31 серпня 2023, 21:17 оновлено 31 серпня, 21:17
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Маленький Остап народився 30 серпня. У дитини вага 6 330 грамів, а зріст – 65 сантиметрів.
дитина
В українського захисника народився син з рекордною вагою / Колаж: Главред, фото: Суспільне Рівне

У Рівненському пологовому будинку в українського захисника народився син із рекордною вагою. Дитина важить понад шість кілограмів.

Як пише "Суспільне", маленький Остап народився 30 серпня, у Ангеліни і Дмитра це другий син. На світ він з'явився через кесарів розтин. У дитини вага 6 330 грамів, а зріст – 65 сантиметрів.

"Шок був такий, що багато лікарів прибігло, щоб дізнатися вагу. Я думав, що до п'яти кілограмів буде. А ваги показали 6 330. Я був шокований. Він у мене на грудях півтори години пролежав, то відчув, важкувато було підтримувати рукою. Й на руках відчуваєш, як носиш. Як тримісячна дитина", - поділився враженнями Дмитро.

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Подружжя розповіло, що Богдану, старшому сину Ангеліни і Дмитра, чотири роки. Він народився з вагою понад чотири кілограми.

"Я думаю, що все-таки спадковість, бо й ми були немаленькі. Я – 4 500, чоловік народився з вагою чотири кілограми, його батько – 5 500. Вже легенди ходять", - зауважила Ангеліна.

36-річний Дмитро – військовослужбовець, родом з Полтави. Чоловік пішов на війну в 2017 році. Ангеліна – з Рівненщини. У шлюбі вони шість років.

"Якби я не перевівся на Рівненщину, то дітей би не було взагалі. Треба було щось обирати: або служба там, або служба на місці, але так, щоб із сім'єю. Я не знаю як, але вже вся Україна знає, що народився такий козак великий", - зазначив Дмитро.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що у захисника Азовсталі "Калини" народилася дочка. Його дружина Антоніна Паламар народила 2 липня. Дівчинку назвали Квітославою. Антоніна назвала народження дочки "подарунком від Бога".

Також раніше Главред розповідав, що українська захисниця, снайпер з позивним "Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд 14 квітня народила дівчинку. На парних пологах був присутній тато дитини – воїн ЗСУ Євген Стіпанюк.

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