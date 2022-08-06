Маленька Єва отримала довгоочікуваний подарунок від тата-бійця ЗСУ

Єва отримала на ДН найочікуваніший подарунок / колаж Обозреватель

На початку серпня маленькій українці Єві виповнилося чотири рочки. Її тато, який впродовж довгого часу не буває вдома, адже служить у ЗСУ, зробив своїй доньці найцінніший подарунок - приїхав до неї на свято.

Зворушливе відео з такої довгоочікуваної зустрічі виклала в Instagram мама дівчинки - Валерія Коваленко.

Всього за день відео переглянуло понад 206 тисяч інтернет-користувачів, залишивши близько 200 захоплюючих коментарів.

На відео іменинниця стрімголов мчить до величезної подарунковій коробки, а потім, стоячи навшпиньки і прикладаючи максимум зусиль, намагається її відкрити.

Коли Єва бачить, що в коробці знаходиться її татусь, вона починає жваво стрибати і тягнути до нього свої ручки. Чоловік постав перед дочкою у військовій формі, з розкішним букетом ніжних троянд і подарунком. Однак, дівчинці, здається, більше не потрібні ніякі іграшки, квіти та інші сюрпризи. Вона міцно притулилася до батька і не могла від нього відірватися.

У багатьох від такої картини на очах проступили сльози. Про це глядачі писали в коментарях під відео.

Раніше Главред писав про те, що трирічний Лео з Ірпеня прославився в мережі після того, як вони з татом переспівали українську версію хіта групи "Ляпис Трубецкой" — "Воїни світла". До цього хлопчик сам емоційно виконав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

На відео, яке виклав Саша Буша в Instagram, хлопчик співає разом з татом. В кінці Лео також бере в руки укулеле і підіграє йому.

У Запоріжжі в одному з дворів місцеві діти відкрили імпровізований "магазин", в якому продають саморобні іграшки, стікери, саморобні браслети, листівки та багато іншого. А весь свій прибуток перераховують на потреби ЗСУ. Таке відео волонтер і громадський діяч Данило Щербаков.

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