Максимальне скорочення споживання: новий графік відключень електрики в Києві

У Києві ввели новий гшрафік відключень електроенергія / Reuters

Про нові умови відключення електроенергії абонентам у Києві розповіли в компанії постачальнику енергії YASNO.

Вводити 12-годинні відключення електроенергії в Києві, про які повідомлялося раніше, поки не планують, йдеться в повідомленні компанії в Facebook.

Відзначається, що в даний час в столиці України діє система стабілізаційних обмежень.

У компанії уточнили, що на сьогодні поки немає необхідності в тривалих відключеннях електроенергії.

"Потреби відключати світло на 12 годин на добу поки не існує. Нічні відключення, наприклад, майже не застосовуються, тому що в них немає потреби", - пояснили в YASNO.

Також підкреслюється, що згідно з новими графіками, в Києві вулиці поділені на кілька груп - для кожної з них там вказані можливі тимчасові коридори, в межах яких може відбуватися відключення.

"Графік розрахований на максимальне скорочення споживання в 250 МВт. Потребу в цьому визначає "Укренерго" або оператор системи розподілу. Якщо є вказівка скоротити споживання більш ніж на 250 МВт, то відключення стають аварійними. А, отже, будуть відбуватися не за графіком", - додали в компанії.

Відключення електроенергії в Україні

Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені з 6 години ранку 31 жовтня у всіх регіонах.

"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження погіршили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку у всіх регіонах, скасовані", - повідомило НЕК "Укренерго" в Facebook.

За інформацією "Укренерго", для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільних мереж (обленерго) були введені локальні обмеження споживачів в межах областей.

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