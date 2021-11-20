У Шостці прямо на вулиці знайшли королівську кобру - найотруйнішу змію на планеті

Королівська кобра була завезена в Україну контрабандою / Фото pixabay.com

У місті Шостка Сумської області посеред вулиці знайшли 3-метрову змію. Спочатку думали, що це пітон, але пізніше експерти заявили, що насправді це найотруйніша змія на планеті — королівська кобра.

Законно ввезти таку змію в Україну не можна. Найімовірніше, кобра потрапила в Шостку контрабандою. У Харківському зоопарку вважають, що плазуна ввезли з Росії та намагалися перенаправити в Європу, але не довезли. Змія загинула, тому її просто викинули. Втім, не виключено, що вона могла виповзти і загинути через несприятливий клімат, повідомляє kp.ua.

Експерт BION Terrarium Center Олексій Марущак також переконаний, що в Шостці на вулиці виявили саме королівську кобру. Він припускає, що плазунові могло бути 4-5 років, хоча в природних умовах вони доживають до 20 років.

"Мабуть, купували маленькою, а коли тварина почала досягати дорослих розмірів, просто викинули. Дорослі особини ростуть до 4-5 метрів завдовжки", - сказав Марущак.

Мертву кобру знайшли на вулиці в Шостці / Фото Нацполіції

За його словами, змія могла подолати велику відстань і у неї, ймовірно, видалені отруйні зуби.

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Марущак додав, що кобри не популярні серед українських власників приватних зоопарків, оскільки вони дорогі й потребують особливих умов утримання. Їм потрібен тераріум великого розміру і особливе харчування. Кобра харчується переважно рептиліями: іншими зміями, жабами, ящірками.

Як повідомляв Главред, 13 листопада в Шостці Сумської області жінка натрапила на величезну змію. Вона випадково виявила плазуна біля сміттєвих баків. Жінка розповіла, що першими змію побачили підлітки. Вони і розповіли їй про свою знахідку.

А в центрі Києва мешканка міста під час прогулянки з собакою знайшла крокодила. Він нерухомо лежав на землі. Жінка подумала, що це іграшка, підняла і поставила його на пеньок біля клумби. Однак пізніше з'ясувалося, що крокодил мертвий. Хтось з мешканців тримав його в квартирі та довів до смерті.

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