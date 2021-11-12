Довели до смерті й викинули: у центрі Києва на клумбі знайшли мертвого крокодила

Заводити екзотичних тварин у квартирах українське законодавство не забороняє, але для цього необхідно отримати чимало дозволів та погоджень.
У центрі Києва мешканка міста під час прогулянки з собакою знайшла крокодила. Він нерухомо лежав на землі. Жінка подумала, що це іграшка, підняла і поставила його на пеньок біля клумби.
Однак пізніше з'ясувалося, що крокодил мертвий. Хтось тримав з жителів тримав його в квартирі та довів до смерті, передає ТСН.
Рептилія померла приблизно кілька днів тому через неналежний догляд. Ймовірно, крокодил голодував, бо зовсім усох. Крім того, він хворів, тому що на тільці є грибок. Не виключено, що власники тварину лікували.
Мертвого крокодила зоолог забрав у ветклініку, там він стане науковим матеріалом для студентів.
Зазначимо, заводити екзотичних тварин у квартирах законодавство не забороняє, але для цього необхідно отримати чимало дозволів та погоджень. Купити крокодила не так вже й складно - в Мережі чимало крокодилів на продаж. Наприклад, кайман крокодиловий коштує 750 євро.
Як повідомляв Главред, в серпні в Херсонській області на Арабатській стрілці місцеві рибалки виявили крокодила. Але поки його наважилися витягнути з водойми, крокодил вже був мертвий.
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