Бустерна COVID-вакцинація стартує після щеплення 60% українців - Ляшко

Українцям пообіцяли бустерну дозу щеплення від коронавірусу / Reuters

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував перспективи введення в Україні імунізації третьою (бустерною) дозою вакцини від коронавірусу.

Як підкреслив він в ефірі 1+1, це відбудеться після того, як 60% дорослого населення країни отримають принаймні одне щеплення.

Міністр охорони здоров'я звернув увагу на те, що третя, бустерна доза вакцини від коронавірусу в Україні буде.

"Пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краще епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо не менше 60% українців принаймні однією дозою", - розповів Ляшко.

Глава МОЗ додав, що Україна вже уклала контракти на нову поставку препаратів, але не уточнив, коли саме вони надійдуть в країну.

Реклама

Раніше Ляшко не виключив новий спалах захворюваності коронавірусом.

Незважаючи на те, що Україна вже пройшла пік захворюваності COVID-19 в межах третьої хвилі, з урахуванням ситуації в Європі, можливий і повторний спалах, не виключив глава МОЗ.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні вчора зафіксовано 20 тис. 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли 1 тис. 555 дітей і 331 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 3 тис. 637 осіб, померли від ускладнень хвороби – 725.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 304 тис.058 осіб, одужали-2 млн 726 тис. 521, померли – 80 тис. 231. Медики зробили 15 млн 461 тис.886 ПЛР-тестувань.

Читайте ще: