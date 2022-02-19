"Лягати в труни українці не будуть": Зеленський зажадав від Заходу "дешевих" грошей

Володимир Зеленський / Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна ні на кого нападати не буде, але і здаватися в разі вторгнення Росії не збирається.

"Всі розуміють, що може початися завтра. Але, вибачте, лягати в труни і чекати (російських) військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними", - підкреслив він в ході Мюнхенської конференції з безпеки.

Глава держави переконаний, що неможливо постійно жити в страху, що завтра буде наступ.

Разом з тим Зеленський закликав західні країни надати Україні "дешеві гроші", без умов.

"Ми хочемо жити і захищати свою державу. Хочете нам допомогти? Є багато прикладів. Зміцніть нашу армію, озброєння і т.д. Підсильте нашу економіку, будь ласка – інвестуйте в нашу державу, заводите свій бізнес. Якщо боїтеся, то відкрийте нам "дешеві гроші". Дайте нам гроші без умов" - сказав він.

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Він також задався питанням, "з якої причини країни Заходу, коли виділяють Україні ті чи інші суми, кажуть, що потрібно зробити ряд реформ?"

"Послухайте, чи є ще в світі країна, у якої війна на Сході і яка ще й робить реформи? Але ми не панікуємо, ми хочемо просто жити як сильна держава", - додав Зеленський.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

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