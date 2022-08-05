'Ліквідували багато техніки та піхоти РФ': подробиці зачистки Харківщини від окупантів

Успішні дії дозволили бійцям ЗСУ укріпити власні позиції.
На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. ЗСУ взяли під повний контроль село Дмитрівка Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як розповів він у Telegram, українські захисники звільнили від окупантів і взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі.
За словами глави Харківської ОВА, це дозволило бійцям ВСУ укріплітть власні позиції.
"При цьому вони ліквідували багато техніки і піхоти противника. В даний час ЗСУ займають вигідні рубежі і зміцнили власні позиції. Деталі – пізніше", – додав Синєгубов.
Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України за тиждень звільнили від російської окупації два села – Мазанівку і Дмитрівку.
Вдалося поліпшити тактичне становище і просунутися в районі кількох сіл.
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