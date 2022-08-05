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"Ліквідували багато техніки та піхоти РФ": подробиці зачистки Харківщини від окупантів

5 серпня 2022, 10:16

Успішні дії дозволили бійцям ЗСУ укріпити власні позиції.

ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ звільнили від рашистів ще один населений пункт / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. ЗСУ взяли під повний контроль село Дмитрівка Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як розповів він у Telegram, українські захисники звільнили від окупантів і взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі.

За словами глави Харківської ОВА, це дозволило бійцям ВСУ укріплітть власні позиції.

"При цьому вони ліквідували багато техніки і піхоти противника. В даний час ЗСУ займають вигідні рубежі і зміцнили власні позиції. Деталі – пізніше", – додав Синєгубов.

'Ліквідували багато техніки та піхоти РФ': подробиці зачистки Харківщини від окупантів

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України за тиждень звільнили від російської окупації два села – Мазанівку і Дмитрівку.

Вдалося поліпшити тактичне становище і просунутися в районі кількох сіл.

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