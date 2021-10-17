Легковик влетів у фуру: на Львівщині сталась жахлива ДТП з жертвами

На Львівщині сталася жахлива ДТП / ДСНС

У Львівській області вранці 17 Жовтня сталася трагічна ДТП. На трасі в одному з сіл легковик зіткнувся з вантажівкою. Є жертви.

Аварія сталася близько 7:45 у селі Ясенівці на трасі "Львів-Тернопіль", повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини. Водій "Lada Priora" не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою "DAF". У результаті водій та пасажир легковика загинули.

Очевидці розповіли, що видовище було жахливе. Легковий автомобіль буквально "розім'яло" від удару. Рятувальники за допомогою електричного розтискувача деблокували загиблих з "Lada Priora".

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

За добу на Львівщині – близько 30 ДТП

За добу 15 жовтня на автошляхах Львова та області сталося 27 ДТП, повідомили в поліції регіону. Вісім з них – з потерпілими, одна особа загинула. За наслідками інших аварій склали 19 адміністративних протоколів.

Раніше на цьому тижні не розминулися рейсовий автобус і легковик Пежо. За попередніми даними, 41-річний водій легковика вискочив на зустрічну смугу і протаранив автобус. Удар був такої сили, що "Пежо" фактично перетворився на металолом. Травми отримали обидва водії. А також – троє пасажирів автобуса. Їх усіх госпіталізували.