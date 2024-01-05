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"Легко не буде": експерт розповів про можливість повторення "Харківської операції"

Юрій Берендій
5 січня 2024, 19:25
За даними аналітика, наступні масштабні операції Сил оборони України будуть проводитись в іншому форматі, ніж наступ під Харковом та Херсоном.
'Легко не буде': експерт розповів про можливість повторення 'Харківської операції'
Експерт розповів про можливість повторення "Харківської операції" / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Масштабні наступальні операції, подібні до тих, що відбулися в Харківській та Херсонській областях у 2022 році, ймовірно, не вдасться повторити. Україні потрібно розвивати потенціал для операцій іншого формату. Про це заявив полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю РБК-Україна.

"Таких операцій вже не буде. Треба розуміти, що надалі ми будемо вести бойові дії і наступальні операції проти глибокоешелонованої підготовленої оборони противника на всіх напрямках, на яких ми будемо наступати. Можливо, за виключенням якихось зухвалих вилазок в обхід оборонних укріплень противника через території Російської Федерації", - сказав він.

Експерт відзначив, що російські війська по всій лінії фронту, від Скадовська до Троїцького, активно встановлюють укріплення. Окрім того, в Донецькій області ці укріплення будувалися протягом багатьох років.

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"Тому легких "прогулянок" чи операцій таких, як були, у нас уже не буде. Нам потрібно думати і працювати над нарощуванням нашого потенціалу настільки, щоб ми могли відповідати традиційним вимогам наступальної операції - тобто перевазі в повітрі, в ударних силах та засобах, в особовому складі, в маневреності тощо - щоб прорвати оборону противника", - додав Грабський.

За його словами, операції, які відбулися у Харківській та Херсонській областях, були здійснені виключно з використанням наземної техніки та військових формувань. Експерт вважає, що майбутні операції України, можливо, будуть проводитися у зовсім іншому форматі, з використанням не лише наземної техніки, а також можливо з використанням повітряних сил.

"І крім того, на сьогодні і зокрема у найближчій перспективі вже не йдеться про проведення якихось дуже масштабних наземних операцій - ми для цього просто фізично не матимемо сили, це неможливо. Йдеться про нарощування нашого бойового потенціалу в повітрі і, можливо, на морі", - наголосив він.

Експерт відповів, що неможливо очікувати, щоб Україна щорічно просувалася б вглиб фронту на 15 кілометрів, оскільки країна знаходиться у стані війни з противником, який має чисельну перевагу.

Війна Росії проти України - останні новини

На південному фронті українським військам вдалося звільнити території у населених пунктах неподалік від Великої Новосілки, повідомив полковник Тармо Кундла, глава оперативного відділу Генштабу Збройних сил Естонії.

Після новорічних свят противник зменшив свою активність на короткий час, але швидко відновив наступальні дії. Окупанти намагаються атакувати позиції Сил оборони біля Степового та прорватися до Авдіївки через промислову зону. Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи" та майор МВС Максим Морозов.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, українська розвідка виявила, що російські окупанти накопичили певні сили та засоби на Куп'янському напрямку. Однак наразі немає точної інформації про те, чи відбудеться їхній наступ саме 15 січня. Раніше росіяни намагалися провести операції в цьому районі, але безуспішно.

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