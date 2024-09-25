Ще 2 області Росії під загрозою: ЗСУ можуть почати нові операції на території РФ

Операція ЗСУ на Курщині може поширитись на територію ще двох російських областей, зазначає експерт.

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ЗСУ можуть почати нові операції на території РФ / Колаж: Главред, фото: фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК Захід

Сили оборони України можуть почати нові операції на території інших областей Росії, зокрема в Бєлгородській та Брянській областях РФ. Про це під час чату з читачами Главреда заявив політичний експерт Максим Розумний.

На його думку, створення санітарної зони на території Росії не є ані метою, ані реалістичною перспективою. Ситуація в Курській області буде розвиватися динамічно, і не варто очікувати, що вона буде такою ж стабільною, як у випадку російських військ, що контролюють південь України та Приазов’я.

"Розвиток Курської операції логічно напрошується в Бєлгородській області - для того, щоб зайти в тил (або у фланг) тому угрупованню, яке тисне на Харків, Вовчанськ тощо. Свого часу в ЗМІ проскочила така думка, що, мовляв, якби нам ще тоді дозволили зайти на територію Росії, то найкращий спосіб воювати з росіянами на Донбасі - це зайти їм у тил через Бєлгородську область, перерізати комунікації й послабити в такий спосіб це угруповання ворога", - зазначив він.

Розумний зазначив, що цей план залишається актуальним, але для його реалізації потрібні значно більші сили та ресурси, ніж ті, які наразі діють у Курській області.

"І є ще один напрямок - перекидання війни на територію Білорусі через Брянщину", - сказав експерт.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Він також звернув увагу на те, що Лукашенко активізував свої дії, підтягуючи десантні підрозділи до кордону, оскільки зрозумів, що ситуація може поширитися і на Білорусь.

"Якби Лукашенко спробував щось зробити, наші угруповання легко могли б зайти в Білорусь і "відновити народовладдя", - резюмував Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Бої в Курську - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України продовжують просуватися на схід від Веселого в Курській області Росії, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, ЗСУ змогли досягти прогресу на північному фланзі виступу та продовжили наступальні дії в цьому напрямку 19 вересня. Також українські війська просунулися на південний схід від Шептуховки та Найдьонова.

Україна почала використовувати новий підхід у бойових діях, зосереджуючи увагу на маневровій війні, що відкриває значні можливості вздовж усієї лінії фронту, розповів азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде.

Британський генерал-майор у відставці Чіп Чепмен зазначив, що Україна планує утримувати захоплені території в Курській області стільки, скільки це буде необхідно. Проте він додав, що Сили оборони навряд чи зможуть утримати всі позиції в регіоні, тому важливо визначити ключові стратегічні об'єкти для розробки відповідної стратегії.

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