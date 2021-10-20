Кримчанам заборонили виходити з дому: "влада" півострова ввела жорсткі карантинні обмеження

Пенсіонерам Криму заборонили виходити з дому / facebook.com/moz.ukr

В окупованому Криму суттєво погіршилася ситуація з коронавірусом. У зв'язку з цим, місцева "влада", вирішила посилити карантинні обмеження.

Вжиті заходи більшою мірою стосуються пенсіонерів і варто відзначити, що вони досить суворі.

Зокрема, з 25 жовтня жителям Криму у віці від 65 років заборонено виходити з дому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "указ" "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Відзначається, що люди у віці 65 років і старше можуть виходити з дому тільки вкрай випадку. А саме, якщо їхньому життю щось загрожує. Простими словами, кримські пенсіонери тепер не можуть купити хліб або просто подихати свіжим повітрям. Вони можуть покинути квартирні стіни тільки дорогою до лікарні.

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Для того, щоб це рішення було виконано, так би мовити, за повною програмою, окупанти також скасували пільговий проїзд у транспорті для цієї вікової категорії.

Також в Криму з 25 жовтня вводять обов'язкові QR-коди для відвідування кафе, ресторанів, барів, клубів, дискотек, фітнес-центрів, театрів, бібліотек і музеїв. Заклади громадського харчування працюватимуть тільки до 23: 00.

читайте такожЩе 4 області повинні ввести локдаун: комісія з ТЕБ і НС назвала потенційно "червоні" регіониТим часом, скільки часу діятимуть такі обмеження, поки невідомо. Це знає лише "влада" окупованого півострова, адже вже назвала умовні терміни - "до особливого розпорядження".

Нагадаємо, раніше на Закарпатті журналісти з'ясували про махінації з сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу. У пунктах щеплень видають не підробки, а абсолютно законні міжнародні сертифікати про вакцинацію легалізованим в Європі антикоподібним препаратом "Пфайзер". Але насправді щеплення людям не роблять, а просто зливають вакцину в раковину.

Також раніше, головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.