На Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію - ЗМІ

Вакцину зливають у рукомийник / УНІАН

В Україні стартувала обов'язкова вакцинація для деяких груп населення. Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про махінації з довідками про щеплення.

Як йдеться в сюжеті ТСН, фальшиві паспорти про вакцинацію проти коронавірусної інфекції видають на Закарпатті.

При цьому, в махінаціях часто беруть участь самі медики.

Відзначається, що в пунктах щеплень видають не підробки, а абсолютно законні міжнародні сертифікати про вакцинацію легалізованим в Європі антикоподібним препаратом "Пфайзер".

Читайте такжеНазвана найпопулярніша серед українців вакцина проти коронавірусуОднак незважаючи на те, що сертифікат справжній, сама вакцинація є умовною.

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Замість того, щоб вколоти людям вакцину, дози щеплень місцеві медики зливають в умивальник. А вартість такої послуги в межах 2-2,5 тис.грн.

Нагадаємо, щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Також нагадаємо, що людина, інфікована штамом "Дельта", може під час простого спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 осіб. Це в п'ять разів більше, ніж при звичайному штамі, коли є ризик ймовірності зараження 2 осіб.