Кремль створив новий союз для продовження війни в Україні - Подоляк

Захід має важелі впливу на припинення допомоги союзників Росії, Україна розраховує на посилення торгівельних санкцій.

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Якщо західні союзники не відреагують зараз, на них також може чекати велика небезпека / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Перед західним світом постає нова глобальна загроза зі сторони країни-агресора Росії та її нових союзників. Про це в Telegram написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Кремлю вдалося створити так званий "стратегічний агресивний картель", в яких входять Росія, Іран, Північна Корея та ще декілька країн з багатими ресурсами, які надають РФ підтримку неформально.

Москва змушена була залучити суттєву допомогу союзників, оскільки війна в Україні виявила її військову та промислову неспроможність. Це, в свою чергу, згуртувало союз, який перейшов до атак на світовий порядок.

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"Колись узагалі немислимий, сьогодні такий напад наближується через обмін ракетними, авіаційними і підводними технологіями всередині CRINK ( Неформального альянсу країн з автократичними політичними режимами, що провадять дестабілізаційну діяльність та створюють загрози для міжнародної безпеки - Главред)", - наголосив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що це відбувається і через те, що західні партнери України запізнюються у протидії Росії та її союзникам, що ще більше заохочує противника до більш радикальних дій.

"Так, відсутність реакції на масові постачання "шахедів" з Ірану підштовхнула Рф до купівлі іранських балістичних ракет. КНДР минувся безкарно продаж росіянам ракет, мільйонів снарядів, і тепер диктатор Кім постачає диктатору Путіну живу силу", - наголосив він.

Подоляк не вірить в те, що союзники України наважаться відкрити "другий фронт", тому наголошує на важливості менших кроків, бодай посилення торговельних санкцій.

"Росія та Іран суттєво залежать від експорту енергоносіїв, деякі інші країни – від їх імпорту, і в цій битві можна перемогти, не зробивши жодного пострілу", - пояснив радник голови ОП.

НАТО VS вісь зла / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк? Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Підтримка Росії Іраном та Північною Кореєю

Нагадаємо, південнокорейські та українські офіційні джерела заявили, що північнокорейські солдати співпрацюють з російськими військами на території України. Зокрема окремі північнокорейські офіцери спостерігають за діями російських військових і вивчають ситуацію на окупованих територіях.

Раніше в ЦПД заявляли, що присутність військових Північної Кореї в Донецькій області пов'язана з використанням зброї з КНДР. Низькоякісна корейська зброя потребує контролю.

Напередодні, на початку вересня стало відомо, що Іран передав Росії перші балістичні ракети. Окупанти можуть використовувати їх для ударів по Україні впродовж декількох тижнів.

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