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Війна з Росією повториться через 10 років, цього не буде за однієї умови - експерт

Яна Ставська
15 жовтня 2024, 20:57
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Україні протягом цього часу теж треба буде максимально інвестувати у військові потужності.
Війна з Росією повториться через 10 років, цього не буде за однієї умови - експерт
НАТО не захищатиме Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот відео

НАТО не захищатиме ні країни Балтії, ні Україну в разі повторної агресії Росії. Єдина надія - тільки на себе і Збройні сили, розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

В інтерв'ю Главреду він зауважив, що Альянс ділить своїх членів неформально на три рівні - до третього рівня відносяться країни Балтії, які вступили до НАТО 2004 року. Згідно з доктриною Альянсу, на ухвалення рішення щодо захисту цих держав у НАТО в разі агресії піде 90 днів - рівно стільки треба, щоб визначити переможця в битві, якщо мова йтиметься про окупацію території.

Тим паче НАТО не даватиме Україні жодних гарантій щодо захисту території в разі повторення російської агресії.

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Зрештою все залежатиме від чисельності ЗСУ.

"Якщо РФ бачитиме, що співвідношення за чисельністю військових у нас 1:3 на користь росіян, ніхто нападати не буде. У тому випадку, якщо навіть снарядів буде 1:2 на їхню користь, нападу не відбудеться. Тому тут усе залежатиме від нас", - пояснив Ступак.

Протягом наступних 10 років Росії буде критично важливо відновити свою економіку після санкцій. Тому економічні обмеження знімати в жодному разі не можна, наголосив експерт.

"І я думаю, що економічне похмілля в перспективі серйозно вплине на Росію. Поки вона в стані ейфорії та на адреналіні, але це тимчасово. І швидкого економічного відновлення не буде", - сказав він.

Ступак зауважив, що, найімовірніше, слід чекати якихось перегонів: хто швидше відновиться - Україна чи Росія.

"Після завершення війни потрібно одразу інвестувати в майбутнє і військове виробництво. Це стане нашою головною гарантією. Ніхто нас захищати не буде, і п'ята стаття НАТО навряд чи спрацює. Ми вже побачили, як працюють блоки - імпотентне НАТО і таке ж ОДКБ. Жодних колективних гарантій немає", - підкреслив Ступак.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

НАТО та Україна - останні новини

Відносини між НАТО та Росією значно погіршилися з початку повномасштабної війни в Україні, а сам альянс назвав Росію "найзначнішою та найпрямішою загрозою безпеці союзників". Кремль продовжує вважати розширення НАТО на схід екзистенційною загрозою для себе.

При цьому Захід та НАТО уникають прямого військового зіткнення з Росією. Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, якою може бути відповідь Заходу та Південної Кореї, якщо війська КНДР почнуть воювати в Україні відкрито.

За даними ЗМІ, міністри оборони країн НАТО цього тижня зберуться для перегляду багаторічної політики альянсу щодо Росії, реагуючи на зростаючу загрозу з боку Кремля.

Зазначимо, що Альянс оголосив масштабні ядерні навчання. У рамках маневрів Північноатлантичний альянс залучає понад 60 військових літаків.

вступление в НАТО инфографика
НАТО - структура / Інфографіка: Главред

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