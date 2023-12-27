"Кремль тримає ракети до весни": Жданов пояснив, що задумала Росія

Є чотири можливі причини того, що РФ зараз не здійснює масованих ракетних обстрілів.

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Жданов назвав 4 можливі причини, чому РФ рідше використовує ракети для ударів/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ

Попри пронози про ризик масованих ракетних обстрілів взимку, зараз російські окупанти затаїлися і рідше б’ють ракетами по Україні. На думку військового експерта Олега Жданова, така поведінка країни-агресорки Росії може бути продиктована кількома причинами.

За його словами, російські загарбники могли трохи змінити стратегію застосування ракет. Про це Жданов сказав у коментарі сайту ТСН.ua.

На думку військового експерта, перша можлива причина полягає у тому, що окупанти можуть накопичувати ракети і чекати, поки стане ще холодніше. Адже зараз погодні умови не такі вже й холодні.

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Друга можлива причина – російські загарбники могли трохи змінити стратегію застосування ракет. Наприклад, вони можуть накопичувати ракети на якусь наступальну операцію ближче до весни.

Третя можлива причина – вони можуть робити такий запас, щоб підготуватися до можливої військової операції з боку України. Якщо українські військові знову підготуються і навесні підуть у якийсь наступ, то загарбники тоді можуть застосувати ці ракети, щоб ламати нам логістику та бити по енергосистемі.

Четверта причина полягає у тому, що окупанти можуть готуватися використати ці ракети, щоб здобути якісь перемоги до президентських виборів у Росії.

"Можливо, вони розраховують на те, що до президентських виборів їм потрібна буде якась "перемога", і вони спробують щось захопити. Як Шойгу рапортував особисто Путіну, що вони Мар’їнку взяли", – зазначив Жданов.

РФ може вдарити ракетами по Києву

У той же час Жданов не відкидає варіанту, що Росія може відповісти ракетним ударом по Києву на знищення Збройними силами України корабля "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії в ніч на 26 грудня.

"Можливо, якщо вони зберуться з силами. Тільки це буде не так швидко. Їм потрібна одна-дві доби для ухвалення рішення. Я б більше очікував наступної ночі. Якщо і буде відповідь, то вона буде, найімовірніше, саме вночі. Тим більше, якщо підтвердить наша розвідка, що там були "Шахеди", які вони доставляли цим кораблем, то треба буде компенсувати їхню нестачу. Тоді ймовірність застосування ракет найближчим часом зростає", – сказав військовий експерт.

Жданов додав, що Росія станом на цей час накопичила приблизно тисячу ракет. Також він звернув увагу, що попри велику кількість ракет, яка є у російських загарбників, вони мають проблеми з пусковими установками.

"Для цих ракет ще потрібні носії або пускові установки. Вони теж не вічні і мають обмежений ресурс. І літаки, які вони ганяли, стратегічні бомбардувальники, потребують ремонту й обслуговування. Нальот годин дуже великий — з Мурманська до Каспія і назад. Тому, я думаю, саме в цьому причина", – сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 26 грудня, окупанти атакували Україну дронами. Російські загарбники запустили по Україні десятки безпілотників. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 12 ворожих БПЛА з 18.

Також нічна атака "Шахедів" відбулася і в ніч на середу, 27 грудня. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Під час нічної атаки на південь України в ніч на 27 грудня є загиблий та поранені. У Херсоні пошкоджено торговий центр та багатоквартирні будинки. В Одесі уламки збитих БПЛА впали на одну з незаселених новобудов.

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