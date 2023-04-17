"Підступні плани росіян": Зеленський зібрав важливу Ставку

17 квітня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, на засіданні Ставки заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій.
"Командувачі оперативно-стратегічними угрупованнями військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса","Північ" доповіли про хід бойових дій на ділянках фронту в межах їх відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Представники розвідки поінформували про можливі дії російських окупантів у найближчий період.
"Учасники також розглянули питання забезпечення українських військових озброєнням і боєприпасами, зокрема власного виробництва. Вони проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів", - додали в ОП.
До того ж, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою створених бригад.
У засіданні взяли участь:
- Керівник ОП Андрій Єрмак,
- начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов,
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль,
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- командувачі родами військ і оперативних напрямків.
У засіданні Ставки також взяли участь члени Кабміну, керівники силових відомств і правоохоронних органів.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
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