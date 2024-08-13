Бунт проти Путіна: експерт натякнув, хто може очолити новий заколот у РФ

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував питання ймовірності нового заколоту в РФ проти диктатора Володимира Путіна і появи ватажка замість Євгена Пригожина.
"Можливі різні варіанти. Може, це хтось із тих, хто зараз на війні. Адже велике невдоволення йде звідти, як було і у Пригожина, "вагнерівців" та інших", - підкреслив він під час чату в Главреді.
Водночас експерт не виключає появи "нового Пригожина" як явища протидії режиму в РФ.
"Тобто протест є, і в нього неодмінно з'явиться новий провідник. Думаю, що він воює, і він на окупованій частині. Воює з того боку", - зазначив він.
Співрозмовник також додав, що було б цікаво побачити, хто з України може піти і повести за собою новий заколот у РФ.
"Але якщо "новий Пригожин" тут, то чому він зараз ще не в Курській області. Було б добре, якби зараз уся ця російська опозиція приїхала на Курщину, зокрема "новий Пригожин", і намагалася б активізувати населення там. Варіантів може бути безліч, головне, щоб цей "новий Пригожин" був", - додав Мусієнко.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Дивіться відео - чат з Олександром Мусієнком у Главреді:
Раніше в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту в РФ. У керівництві РФ ще чимало раціональних людей, наголосив Олександр Литвиненко.
Як повідомлялося раніше, у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.
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