Бунт проти Путіна: експерт натякнув, хто може очолити новий заколот у РФ

Олександр Мусієнко прокоментував імовірність появи в РФ "нового Євгена Пригожина".

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Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував питання ймовірності нового заколоту в РФ проти диктатора Володимира Путіна і появи ватажка замість Євгена Пригожина.

"Можливі різні варіанти. Може, це хтось із тих, хто зараз на війні. Адже велике невдоволення йде звідти, як було і у Пригожина, "вагнерівців" та інших", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас експерт не виключає появи "нового Пригожина" як явища протидії режиму в РФ.

"Тобто протест є, і в нього неодмінно з'явиться новий провідник. Думаю, що він воює, і він на окупованій частині. Воює з того боку", - зазначив він.

Співрозмовник також додав, що було б цікаво побачити, хто з України може піти і повести за собою новий заколот у РФ.

"Але якщо "новий Пригожин" тут, то чому він зараз ще не в Курській області. Було б добре, якби зараз уся ця російська опозиція приїхала на Курщину, зокрема "новий Пригожин", і намагалася б активізувати населення там. Варіантів може бути безліч, головне, щоб цей "новий Пригожин" був", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео - чат з Олександром Мусієнком у Главреді:

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