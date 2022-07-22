Корбан звернувся до Зеленського прямо з українського кордону: "можна вирішити це непорозуміння?"

Корбан звернувся до Зеленського після того, як його не пустили в Україну / Колаж Офіс президента, УНІАН

Український бізнесмен і керівник штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан просить допомоги у Володимира Зеленського. Корбан звернувся до президента після того, як його не пустили в Україну і забрали український паспорт. Звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що досі йому здається, що "це якесь непорозуміння або розіграш".

"Додому в Україну мене не пускають. У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, в місто і країну, яку я люблю і захищаю з 2014 року і керую Штабом територіальної оборони з 24 лютого 2022 року. Хочу звернутися до президента України як гаранта Конституції. Можна вирішити це непорозуміння, яке трапилося зі мною на порозі нашого спільного дому?"- написав Геннадій Корбан.

Він додав, що перебуває на в'їзді в Україну на пункті переходу "Смільниця". Він також опублікував фото акту, який йому видали після того, як забрали паспорт.

Акт, який видали Корбану після вилучення паспорта / Геннадій Корбан

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явився указ про позбавлення громадянства Геннадія Корбана, олігарха Ігоря Коломойського, нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабиновича та інших. Варто зазначити, що на сайті президента цей указ не був опублікований.

Секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону підтвердив наявність такого указу і додав, що він не був опублікований, так як там вказані персональні дані людей.

"Укази, якщо там є персональні дані, закриті. Ви можете не побачити їх, тому що укази про громадянство містять персональні дані. Чи будуть вони опубліковані, я вам не можу сказати, оскільки у мене зовсім інші обов'язки", – зазначив він.

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