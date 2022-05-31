Контрудар у тил рашистам: аналітик розкрив деталі диверсійної операції ЗСУ

ЗСУ провели диверсійну атаку на Херсонщині / facebook.com/alla.push

Контрудари Збройних сил України по позиціях російських окупантів у Херсонській області є "ідеальною диверсійною операцією", заявив військовий аналітик Том Купер.

Як пише він у своєму блозі, причиною є те, що на БТГ російських військ припадає занадто багато території.

Експерт пояснив, що зазвичай одна середня БТГ повинна захищати лінію фронту в 7-8 км, а у ворога одна БТГ захищає 20-25 км фронту. Однак незважаючи на це ЗС РФ має досить живої сили і дві лінії оборони навколо Херсона, а третя зараз активно споруджується.

Контрудар ЗСУ на південному напрямку

Він пише, що бійці 60-ї та 63-ї бригад ЗСУ добре себе показали за останні два дні. Спочатку вони звільнили Давидів Брід, зробили помилковий удар в південному напрямку, щоб повернути на схід.

А потім вдарили в тил лінії фронту РФ між Білою Криницею і Новогригорівкою. Завдяки цьому проникнення за лінію фронту вже настільки ж глибоко, настільки і широко. Однак ЗС РФ зупинили просування на рубежі між Сухим Ставком і Брускінським.

Другий напрямок для ЗСУ знаходиться в районі Снігурівки. Разом з тим Купер впевнений в тому, що тут не має сенсу атакувати позиції РФ в лоб.

Він додав, що крім звільнення Давидова Броду ніяких візуальних підтверджень про події на тій території немає. Хоча їх виявилося достатньо, щоб ЗС РФ панічно покинули Миколаївку.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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